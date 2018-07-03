德國發明「手機安全氣囊 」 摔落能自動張開

德國阿倫大學的學生菲利普．費里茲發明「手機安全腳架 」， 摔落能自動張開。(圖/youtube)

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中時電子報

現代幾乎人手一支智慧手機，大家都在觸控屏幕上滑來滑去，非常方便。但是觸屏也是最大的弱點，一但摔破、折損，功能幾乎就癱瘓了。許多團隊都在研究怎樣保護手機，比如為手機設計安全氣囊。

日本Honda曾製播手機安全氣囊的影片，稱為「Smartphone Case N」，但是這個氣囊太佔空間，也太複雜。(圖/Smartphone Case N 影片截圖)

大眾機械(popular mechanics)報導，目前最早的手機安全氣囊專利，是亞馬遜集團總裁傑夫貝佐斯(Jeff Bezos)在 2011年提出的，他在手機保護的四個角落安裝迷你氣囊，不過至今沒有實用化。到了2013年，日本本田車業(Honda)在概念廣告中，展示了巨大的氣手機殼氣囊，但這也沒有實用化，只是為了宣傳自身汽車的安全性，如今德國設計專業的學生，終於提出迄今為止最實用的手機安全氣囊….或者說，這是安全腳架。

德國阿倫大學(Aalen University)的菲利普．費里茲(Philip Frenzel)設計的「主動阻尼」（AD），在手機殼外安裝八個彈性彎曲腳架，平時可以折疊，當手機檢測到自由落體時，腳架會立即伸出以吸收震動，彈性腳架能保護手機不會直接撞向地面，在危機解除後，可以將腳架折回殼中。

費里茲的設計之所以揚棄安全氣囊設計，是因為安全氣囊太複雜，需要噴射系統與壓縮空氣，而彈性腳架就省略這些麻煩，還可以更簡單的收納，因此它更為實用。

現在費里茲已率先贏得德國電機與化學發明的獎項，並且在未來幾個月內，準備申請設計專利。雖然它還有一些判斷是否掉落的問題，但是方向是對的，這個概念很有實用的機會。當然，答案不會只有一項，手機保護的需求仍然會推動著想要解決問題的人們，來發明更傑出的設計。

(中時電子報)

文章來源：This Might Be the Most Practical Phone-Saving 'Airbag' Design Yet

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