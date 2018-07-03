放暑假憾事生 2少年共騎機車自撞1死1傷

少年機車雙載自撞死亡車禍；蔡姓少年當時騎車搭載鄭姓少年，沿大里甲堤路往太平方向行駛經過太平橋上時為T字路形但機車沒剎車也沒轉彎，直接衝撞太平橋人行道階梯。（張妍溱翻攝）

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少年機車雙載自撞死亡車禍；警方獲報趕抵現場，蔡姓男機車騎士僅16歲，後座為15歲鄭姓少年，2人共乘機車衝撞護欄階梯，因猛力撞擊機車右側車身毀損變形。（張妍溱翻攝）

一放暑假就發生憾事！台中市太平區太平橋3日凌晨發生少年機車雙載自撞死亡車禍；警方獲報趕抵現場，蔡姓男機車騎士僅16歲，後座為15歲鄭姓少年，2人共乘機車衝撞護欄階梯，因未戴安全帽遭猛烈撞擊彈飛，蔡當場頭顱破裂無呼吸心跳，鄭鎖骨斷裂、全身擦挫傷送醫治療；蔡抽血無酒精反應，肇事原因待釐清。

警方指出，蔡姓少年當時騎車搭載鄭姓少年，沿大里甲堤路往太平方向行駛經過太平橋上時為T字路形但機車沒剎車也沒轉彎，直接衝撞太平橋人行道階梯，蔡姓少年頓時彈飛倒臥在地面，當場無生命跡象，經送醫後宣告不治，後座的鄭姓少年雖也跟著摔出，僅手腳擦傷，送醫後無生命危險。

警方事後請來鑑識小組採證，現場未發現安全帽，由於2人身上未攜帶證件，經車牌查詢通知家屬前來。家住南投的蔡姓少年家屬接獲噩耗連夜趕到台中並表示，兒子就讀台中高工夜校1年級和朋友在台中租屋居住、半工半讀，不曉得孩子凌晨跟人騎車外出。

警方表示，2名青少年疑似網友關係，出事的機車為鄭姓少年父親所有；鄭姓少年父親表示，機車平常放在家裡，當時全家人都已經睡了，根本不知道兒子會溜出門還把機車偷騎出去，造成這麼嚴重的後果。

太平交通分隊長柯文彬說，經調閱路口監視器發現2人共乘1部機車，可能路況不熟直接撞上橋上人行道護欄，由於撞擊力道大加上2人未戴安全帽，可能造成前座蔡姓少年首當其衝頭部重創導致死亡原因。

(中時 )

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