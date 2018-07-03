員林潑水節 7日下午員林國小操場清涼登場

2018年07月03日 17:17 中時 鐘武達

員林市一年一度的「潑水節親子互動暨消防體驗營」將在7日下午2時至4時30分於員林國小操場清涼登場，主辦單位市公所與員林青商會3日請來溪頭妖怪村小雲豹「八豆」與黑熊「枯麻」為活動代言，市長張錦昆、市民代表會主席林錦泉、員林青商會長黃聖霖等人呼籲家長們一定要帶著小孩前來體驗消防與戲水安全的重要性!

張錦昆說，公所與員林國際青年商會連續8年辦理「潑水節親子互動暨消防體驗營」，除了是要讓小朋友在暑假的第1個假日玩得開心，更重要的是希望透過寓教於樂的活動，讓小朋友過個安全的夏季。

他表示，潑水節是促進員林市與「國際接軌」獨特的文化活動，臺灣已是國際村的一員，員林市境內有相當數量來自東南亞國家的移工，為讓他們在異國感受家鄉風俗及使市民瞭解並融合外來文化，特別選在放暑假的周六下午，邀請大小朋友與辛勞的移工一起開開心心地潑水，一起體會潑水節最終真諦－「夏日戲水，安全第一」！

今年的活動增設有大型水池及充氣溜滑梯等設施，廣場區更規劃有正夯的泡泡池，為注重活動安全性，泡泡設備是依靠水力運作，完成不依靠電力，無漏電之虞，而泡泡劑更是採用化妝品等級之原料製造，無刺激起泡劑，不會對眼睛及皮膚造成過敏或刺激，讓大、小朋友在泡泡的圍繞下玩的安心；水戰區民眾可以玩水槍、潑水同樂。

現場更有員林消防分隊消防體驗闖關遊戲，小朋友完成消防隊的水兵橫渡、水錨體驗、煙霧體驗、CPR及AED心臟體外電擊操作步驟體驗、哈姆立克急救法等消防闖關體驗後，將可獲贈精美小水槍，另外，當日還有政令宣導省水小撇步有獎徵答活動，炎炎夏日讓參與的民眾在一個涼爽下午有的玩、又有獎品拿。

(中時 )