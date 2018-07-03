2018年07月03日 17:52 中時 陳淑娥

豐原醫院骨科醫師江福財手指著婦人打骨水泥之處。（陳淑娥攝）

婦人練高難度瑜珈造成第1節腰椎骨折，圖非當事人。（陳淑娥攝）

7旬婦練「犁鋤式」瑜珈 喀一聲腰椎竟骨折

73歲曾姓女士練瑜珈已30多年，她挑戰高難度「犁鋤式」，竟然喀一聲造成第1節腰椎骨折，數日後求診豐原醫院，骨科醫師江福財進行椎體重建微創手術，1小時就完成手術，患者當天下床活動、隔天就能出院返家。

江福財表示，曾姓女患者練瑜珈已經30多年，但不知自己有骨質疏鬆症，上個月在瑜珈課後自行練習高難度「犁鋤式」動作，當下發出喀一聲後，腰部傳來一陣劇痛，幾乎無法站立，5天後難耐劇痛到院求診。

江福財指出，瑜珈「犁鋤式」動作是將下肢整個雙腳屈膝上提，利用腹部肌群與骨盆力量，從尾椎慢慢將脊椎一節一節往上捲，將腿往頭頂做曲折，如果沒人在旁指導容易受傷。

江福財說，患者選擇自費進行椎體重建微創手術，從皮外放導針到脊椎骨折處，裡面做一個椎體矯正，將塌掉脊椎進行重建，再利用骨水泥填充，讓受傷部位癒合快速，約1小時內完成手術，術後當天可下床活動，日後還能再繼續做瑜珈。

江福財強調，第1、2腰椎處和10、11及12胸椎處，是一般人最常骨折的地方，嚴重者會壓迫到神經，導致下肢無力等情形。他呼籲，瑜珈有些動作屬高難度，並非人人適合，量力而為才能避免受傷。

(中時 )