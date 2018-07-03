老公偷腥還幫他揹債 司馬玉嬌靠老人年金度日

司馬玉嬌曾是楊麗花歌仔戲團知名花旦，又主持《天天開心》而成為國民主持人。(中時資料照片)

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中時電子報

曾是歌仔戲知名花旦、以主持《天天開心》成為國民主持人的司馬玉嬌，今年65歲的她，如今一個人生活，說來司馬玉嬌情路坎坷，曾兩度結婚兩度離婚，都跟同一個男人，她今天出席活動，談到婚姻與生活態度顯得淡然，透露跟前夫現在還是朋友，如今自己靠著年輕時買的房產跟老人年金，平淡度日。

司馬玉嬌這條婚姻路走得崎嶇，據《ETtoday》報導，她跟前夫婚後育有兩子，本來甜蜜幸福，最後卻兩度結婚又離婚，她解釋第一次離婚其實是為了去掉冠夫姓，才會閃離又閃結，但之後男方外遇，甚至傳出家暴，還曾幫前夫揹債500萬，她才徹底看破，恢復單身，如今談起這些她雲淡風輕，僅表示「人生嘛，就是起起伏伏啊」，至於是否跟前夫重修舊好，她則比了大叉叉，笑說已經習慣一個人生活。

對於感情狀態，司馬玉嬌表示不清楚前夫有沒有新對象，自己目前是孤家寡人，對這狀態已經很習慣，至於曾經傳出她為憂鬱症長期服藥，司馬玉嬌坦言現在還是有在看身心科，也常失眠，但不礙事，健康的部分，今年2月突然昏倒摔傷右臉，幾年前則喝醉酒弄傷左臉破相，留下5公分長的傷疤，除了這些之外，身體狀況都還可以。

談到家庭，司馬玉嬌表示兒子都大了，二兒子也有自己的家庭，跟前夫同住，司馬玉嬌感性表示人健康平安就好「有口飯吃就好啦」，也透露目前雖沒有固定工作與收入，但一來小孩有給孝親費，二來有領老人年金，住的是過去賺錢時買的位於北市慶城街的房子，還算衣食無虞。

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(中時電子報)

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