遭批缺席審查空汙法 黃偉哲反酸高思博缺席關鍵發展10年

2018年07月03日 18:47 中時 洪榮志

國民黨台南市長參選人高思博3日批評民進黨對手黃偉哲，為了上電視政論節目賺通告費，連續10次缺席立法院空汙法投票，明顯重大失職。黃偉哲競選總部發言人邱莉莉反駁，指黃已提出具體的空汙對策，反而是高在擔任立委時，曾在全民健保法等重大表決上缺席。

高思博與競選團隊發言人市議員盧崑福、洪玉鳳、王家貞、林燕祝3日舉行記者會時，特別秀出黃偉哲連續10次立法院議程表決的缺席記錄，要求黃向台南鄉親說清楚、講明白，上電視、當名嘴有這麼重要嗎？

王家貞表示，民進黨向來重視重大法案的表決，攸關台南鄉親身體健康的空汙法，黃偉哲竟然連甲級動員都缺席。盧崑福也說，立委的正業是立法，空汙法如此重大的法案竟缺席跑去上政論節目，完全不務正業。

林燕祝認為，因為空汙讓台南市民每天幾乎都在慢性自殺，如此重要的法案，黃偉哲都不能為市民把關，難怪他的師父蘇煥智也看不下去出來參選。洪玉鳳強調，黃偉哲不出席重大議案已經不是第一次，以前當台南縣議員時，也常常只簽到不開會。這樣的人能當市政的領導者嗎？

邱莉莉反駁說，黃偉哲早已提出具體的空汙對策，將以補助鼓勵民眾使用電動機車，更將深化台南公共運輸系統，降低移動汙染源。

邱莉莉還指出，高思博擔任立委期間，曾在包括所得稅法、全民健保法、勞工保險條例、老農津貼條例等重大表決上缺席，也都有表決記錄可供證明。反而是過去10年要爭取地方建設時，找得到高思博嗎？高缺席台南關鍵發展10年，卻批評守護台南20年的黃偉哲，團隊根本是在扯他的後腿。

針對邱莉莉提出的表決記錄，高思博辦公室回應，指邱提出的只是「議事日程表決」，並非法案三讀表決。

(中時 )