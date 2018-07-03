涉圖利特定廠商 南市衛生局3官員被訴

2018年07月03日 17:27 中時 洪榮志

台南市政府衛生局食品藥物管理科前科長許惠美及前技正王基山、技士陳淑純，涉嫌因私人交情違背法令對特定廠商不予裁罰，或洩漏稽查情資給特定藥商。檢調歷經長達2年的偵辦後，3日依違反貪汙治罪條例、洩密、教唆洩密及公務員登載不實等罪嫌，將3人提起公訴。

其中，王基山還因屢與特定對象相約吃飯、出入特種場所，當對方遭衛生局人員稽查或裁罰時，即藉機洩漏資訊或職權護航，被檢方認定敗壞官箴，犯後態度不佳，建請法官從重量刑。

台南地檢署日前接獲台南市調處情資，指許惠美、王基山、陳淑純等3人，涉嫌洩漏行政檢查訊息給特定藥商，經組成專案小組偵辦，並於前年3月搜索及查扣相關帳冊資料後，直到昨天才偵結此案。

檢方說，2016年12月間，許惠美因德潤生技公司逾期變更藥商執照，依藥事法須裁罰3萬元，但德潤負責人徐國潤為求免罰，請託許惠美多次壓下承辦人簽發的公文，還企圖遊說副局長林碧芬，最後更向新任局長陳怡說謊，誤導陳裁定免罰，圖利德潤3萬元。

王基山則因與特定藥商有私交，當藥商違規需裁罰時，就逾越裁量權行使空間不予裁罰，導致多個特定藥商免除裁罰，不法利益各約新台幣3萬或6萬元不等。

王基山還涉嫌事先向數個特定藥商洩漏檢舉情資或稽查時間、項目等秘密，並教唆某偵查員代查及洩漏疑似檢舉人的身分資料，再由王轉告被檢舉的藥商。

陳淑純則被控與衛生福利部中醫藥司人員聯合稽查藥商時，明知受稽查藥商有違反藥事法規定，仍在稽查檢表上故意不實登載為合格。

(中時 )