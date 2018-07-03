執行署拍賣國民黨產1526萬 黨產會無法全拿

執行署拍賣國民黨產1526萬 黨產會無法全拿。（本報系資料照）

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中時

行政執行署台北分署3日下午舉行聯合拍賣會，第二次拍賣國民黨南京東路、嘉興街2處黨工宿舍，其中底價1520萬元的28坪嘉興街3樓宿舍，以1526萬賣出。另南京東路宿舍因沒人投標仍流標，將再降價擇日進行第三次拍賣。

拍賣國民黨嘉興街黨工宿舍 1526萬賣掉

台北分署說，因國民黨黨工因黨部欠薪，向台北地院聲請強制執行，北院併由台北分署處理，台北分署日後將依據黨工債權及黨產會的優先順序，分配1526萬。因此黨產會無權取得全部款項。

行政院黨產會追徵國民黨黨產，移送法務部行政執行署後，台北分署5月17日首度針對被查封的台北市南京東路、嘉興街2處黨工宿舍，首度拍賣，但無人投標而流標。

台北分署3日下午進行第二次拍賣的南京東路宿舍降價為2656萬元，嘉興街宿舍降價為1520萬元，是上次拍賣的8折價，台北分署日前上網公告後，嘉興街宿舍詢問度很高。

嘉興街宿舍以1526萬元標出，這處宿舍是28坪老公寓3樓，每坪平均54.5萬。另南京東路宿舍仍沒人投標而流標。

另台北分署3日還拍賣前景文集團董事長張萬利新店土地，得款1330多萬元，合計共拍賣出不動產及動產2951萬，成果豐碩。

至於底價736萬的中興航空直升機、58萬的西藏史詩英雄「格薩爾王」頭盔，均因無人問津流標。

(中時 )

拍賣國民黨嘉興街黨工宿舍 1526萬賣掉
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