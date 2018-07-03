68歲董念台戀上35歲的她！心理師：滿足不同慾望

2018年07月03日 17:58 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

68歲的討債專家董念台近日與相差33歲的妻子完婚，面對其他媒體採訪時，董念台語帶甜蜜地說，老婆個性單純，不在乎外界眼光，儘管兩人條件懸殊，而且年紀差距可當父女，仍彼此珍惜這段緣份。董念台也透露自己一生浪蕩、漂泊，婚姻是一種訓練，現在多了一個她，也多了一份責任與壓力。

其實現代社會中，「老少配」早已不是新鮮事，鴻海集團董事長郭台銘與相差24歲的嬌妻婚後生活美滿，還生下3個小孩，就是最真實而知名的例子。諮商心理師許皓宜認為，或許因為心理年紀，也或許因為心理需求，甚至為了抓住青春的尾巴，而讓年紀差距甚遠的兩人相識、相愛。

年輕的另一半有時會讓人感到重拾青春。(圖片來源：shutterstock）

年輕的她／他讓你再年輕一次 滿足不同層次的渴望

不少人聽聞年紀差距很大的戀情，第一時間往往聯想到背後可能貪圖其他目的，但撇除詐騙集團式的戀情不談，許皓宜認為，實際追求內在愛情、真正伴侶關係的老少戀，可能有不同的動機：

●找一個心理年紀與自己相仿的人

人除了外在生理年紀，其實還有一個心理年紀，每個人心理年紀散發出來的氣質，才是給人實際感受到的年紀。人們找的是和自己內在年紀相仿的人，而不是外在年紀相仿。假設一個男人已經50歲，但心理成熟度卻還停留在青少年，那麼就可能會用青少年的方式交朋友。

●滿足心理的渴望

當一個年長、歷經風霜的人再找一個年輕的另一半，展開新戀情，很可能反映了他面對感情、面對另一伴的渴望，幫助自己成為更完整的人。而這種渴望又分成四個層次，包括性的渴望、母愛/父愛的渴望、想法與創造力的渴望、靈性伴侶的渴望。

●抓住青春的尾巴

當兩人年紀懸殊，對於年長的一方，很可能是希望抓住青春的尾巴，也可能帶有不服老的心情，跟年輕伴侶在一起有重拾青春、再年輕一次的感覺，特別是男大女小，期待展開另一種不同的人生。

年紀的差距不一定會影響伴侶間的性生活。(圖片來源：康健雜誌）

老少戀不被看好 其實反映人心的匱乏

然而，不可否認的是，不看好老少戀的人還是較多，許皓宜建議，這時不妨回頭檢視自己是否陷入了兩個狀態：是不是自己真的這麼迂腐、傳統、八股？還是我自己缺少了什麼，讓我這樣子去看待別人？

「為什麼大家要不看好？就是因為我們不相信人生有這種好事。」許皓宜表示，當人們心智愈來愈成熟，就能理解人生有很多可能性，不只有一種一般人想像中「合理」、「正常」的婚姻、愛情關係。其實，只要這段感情對當事人來說有意義、兩人真心在一起，遠比是否走得長久、白頭偕老來的重要。

或許有些人會關心他們的性生活是否美滿？是否有一方會年紀太大、提早先走？但許皓宜直言：「比較老不代表死得快；比較年輕也不代表比較行。」

反倒是在她的婚姻諮商經驗中發現，30～40歲這群青壯年，同時也是工作壓力最大的年紀，其實很多人是「（性）無能」的，又或者先生忙於打拚事業，太太心力都關注在孩子身上，性生活反而不協調。

不少80～90歲的老人家身體還很硬朗，50～60歲也不少人未好好保養身體便撒手人寰。

許皓宜認為，當年輕人談論年長的男方性生活行不行時，可能反映的其實是自己不行，「我自己都不行了，你這老頭子怎麼辦得倒！我連事業成就都無法達到，你這老頭子什麼都有了，憑什麼連另一伴都這麼年輕貌美！」背後反映的是人心的匱乏、內心的缺口，更是許多現代人的挫折。

即使伴侶年紀相仿，只要共同成長，也能滿足不同層次的渴望與需求。(圖片來源：陳德信）

別說什麼配 共同成長就是最契合的伴侶

這樣講下來，難道暗示只有老少戀才能滿足內心不同層次的渴望和需求嗎？年紀相仿的伴侶就無法透過另一半來讓自己的生命更完整嗎？其實並不然。

許皓宜直言，每對夫妻在一起久了，都會面臨一個很大的挑戰，而且跟一個人走得越久，風險越大，因為隨著時間，人會不斷地轉變。

假設18歲相識、相戀、到走入婚姻，40歲的我們可能已經和18歲不一樣，過去的你追求的可能是性的刺激，彼此因為外在互相吸引；而現在的你渴望創造力，但如果另一半沒有改變，這段關係就很容易消滅、被淘汰。

需求無法獲得滿足，並不代表必須外遇、換對象才能解決，只要兩人一起成長、一起朝向創造力的層次進步，就會有源源不斷的話題，擁有正向的伴侶關係。

但切忌陷入「惡性競爭」。兩人結合應該活在「我們」的關係裡，而不是只在「我」的狀態裡成長，否則婚姻很快會瓦解；雖然兩人都在成長，卻計較誰付出的多，例如爭執誰應該去接小孩、誰應該在外打拚。這也是為何很多夫妻婚後發現對方愈來愈討厭，離婚後換了另一個很像的人，舊事又再重演，覺得對方也愈看愈不順眼。

不但日本現在流行卒婚，先生退休日就是妻子求去時，國內也有不少夫妻到了60多歲才覺醒這件事而尋求諮商，因為先生多年來埋首工作與應酬，只有頭銜與收入成長，內在卻停滯；而太太則在大量閱讀中吸收新知，內在不斷成長。等到雙方都退休，重新把重心放在家庭和彼此身上時，已經出現巨大鴻溝──女人已在靈性很高的層次，男人還停留在不知如何打理生活的層次。

許皓宜良心建議，不一定要尋求老少戀或換一個對象來滿足不同的渴望，最重要還是兩人一同成長，把彼此頻率調整到一個在成長的共同軌道上，那麼這個人就能在不同層次上繼續與你契合，兩人就是最合拍的靈性伴侶。

(中時電子報)