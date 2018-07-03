監委楊美鈴：吳茂昆違反公務員服務法第13條 沒有討價還價餘地

2018年07月03日 19:23 中時 鄭舲 、 黃世麒

監委蔡崇義、王幼玲（見圖）到場向媒體發放協同意見書，認為某部分彈劾理由的調查程序並不周延。（黃世麒攝）

前教育部長吳茂昆日前遭爆任職東華大學校長期間，未經學校同意拿學校專利到美國開設師沛恩生技公司，監察委員高鳳仙、楊美鈴因此提案彈劾。監察院今天審查吳茂昆的彈劾案，最終13名審查監委全部具名投下成立票通過彈劾，全案移送公務員懲戒委員會。

審查會主席林雅鋒表示，本件彈劾案是監察院6月份修正通過《監察法施行細則》以來第1件彈劾案，由於審查的13名監委林雅鋒、蔡崇義、王幼玲、楊芳玲、章仁香、林盛豐、張武修、趙永清、仉桂美、陳小紅、蔡培村、江明蒼、李月德都認為本案屬社會矚目且具影響性，全部認同採記名投票，並全部投下成立票通過彈劾。

調查監委高鳳仙表示，吳茂昆2015年8月18日向美國加州州務卿申請設立為美國師沛恩有限責任公司，營業項目為「研究及發展生醫產品」。吳茂昆為該公司執行業務股東，負有管理權限，並實際參與公司委託申請專利事務，且該公司資本總額為1000美元，吳茂昆應出資200美元，占總資本20%，已違反公務員服務法第13條第1項，關於公務員不得擔任有限公司執行業務股東，以及所有股份總額不得超過公司股本總額10%規定。

高鳳仙並說，吳茂昆未經國立東華大學授權或同意，以校長名義於2015年8月25日將該校綬草醫藥應用專利之美國臨時申請案及我國專利申請案讓與美國師沛恩公司，並於同年9月2日以該公司名義提出專利合作條約國際申請案，侵害東華大學專利權。

高鳳仙也指出，吳茂昆自己申請東華大學就美國發明專利申請勞務採購案動支經費新台幣80萬元，並由本人親自核准，但東華不知吳茂昆以公司名義申請，因此又匯款新台幣76萬6,952元（23,340美元）給WSGR專利事務所。高鳳仙說，此舉不僅沒有迴避，也涉嫌圖利自己或他人，違失情節明確。

楊美鈴表示，公務員服務法第13條第一項關於公務員不得經營商業跟投機事業規定，沒有討價還價餘地，只要違反彈劾幾乎都會成立，到公懲會也無例外。她說，第5屆監委審查類似案件，共通過49件彈劾案，只有一件公懲會因為時效經過5年沒有懲戒，其他48件都有申誡或記過以上處分。

不過，審查會雖然全票通過彈劾，但記者會後監委王幼玲、蔡崇義針對本案提出「協同意見書」。蔡崇義指出，審查會有6名監委（全為新任監委）表明同意彈劾，原因是吳茂昆成立美國師沛恩公司，違規事證明確，但對於是否有圖利，調查程序不夠周延，若逕為指稱恐失之武斷，因此這部分持保留態度。

(中時 )