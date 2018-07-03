大陸第一網紅：我們沒發生關係！馮提莫認收730萬見乾爹一面

馮提莫首度回應王姓會計盜用公款打賞女主播事件。(取自微博)

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中時電子報
馮提莫強調與乾爹關係清白。(取自微博)
馮提莫強調與粉絲間的關係是陽光健康的。(取自馮提莫微博)
馮提莫。(取自馮提莫微博)

「大陸第一網紅」26歲馮提莫（本名馮亞男）外型亮眼又擁有好歌喉，不僅吸引上千萬粉絲關注，還曾有土豪一夜打賞900萬人民幣，人氣火紅。然而她近日卻深陷「會計門」風暴中，原來是一名月薪僅13K台幣的大陸29歲王姓已婚會計為了吸引女主播注意並獲得見面機會，竟不惜挪用公司4271萬台幣，最後被判刑7年。後來王男更被起底是馮提莫的大乾爹，短短1年之間，就打賞馮提莫約735萬台幣，同時也讓馮提莫深陷「陪睡乾爹」疑雲。

文章來源：影/馮提莫首度正式回應會計門

馮提莫深陷「會計門」風暴，她日前接受大陸「網易娛樂」專訪，首度回應此事，她坦言與對方在一場KTV活動中見過一次面，現場有很多朋友都在，強調這是一場正常朋友見面吃飯交流的多人聚會，「這個我覺得沒有什麼是不能拿出來說的。而且我跟他確實沒有發生過男女關係啊！」

另外，馮提莫也承認自己有收受對方打賞，也願意配合直播平台退還款項，並強調她與粉絲間的關係是「陽光健康」，所以沒有什麼不能說的。

雖然馮提莫在鏡頭前的這段告白，說的泫然欲泣，楚楚可憐的模樣令人同情，但還是無法完全說服網友相信她與王男間的清白，「傻子才會承認有發生關係吧」、「主播這個行業有多髒瞭解過的大概都知道吧……所以就別再裝了好嗎……能給你打賞錢的不會很單純的只是想給你打賞錢而已」，還有人忍不住同情起這位乾爹「你說這930W花得…什麼都沒撈到還得吃牢飯…」。

(中時電子報)

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