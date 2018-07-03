侯伯顯從賣魚郎 搖身一變為畫家

2018年07月03日 17:41 工商 劉朱松

現年84歲的台中北區扶輪社創社社長侯伯顯，早期從事海產生意，賺取人生的第一桶金，44歲轉行從事原木進口生意，讓他事業愈做愈順。他1998年初次習畫，受到啟蒙老師、新竹師範學院美勞教育系講師李足新，及擅長畫鯉魚的老師林憲茂的指導，讓他從賣魚郎，搖身一變為畫家。

23年次的侯伯顯，在台中北區扶輪社的「北扶意象畫會」習畫，他的畫作累計高達136幅。其中，多數畫魚，目前正在台中市大墩文化中心，舉辦「畫魚說魚」的侯伯顯油畫個展，共展出66幅悠游海裡的魚畫作，成為全台首次以「魚」為主題的個人畫展。

他展示的畫作，包括栩栩如生的「白肉旗魚爭食」、「大白鯊（沿仔鯊）」、「水族館一隅」及「虎鯨」等多幅得意畫作，讓人走入畫展後，映入眼簾都是魚畫作，猶如進入海底世界般，該展期至明（4）日結束。

14歲開始賣魚的侯伯顯，娓娓道來他習畫緣由，是有一次偶然的機緣，他與表弟-建築師黃木權，聯袂赴豐原葫蘆墩文化中心看畫展。其中有一幅「兩條交叉擺盤的嘉臘魚」，乍看之下，讓他重回昔日賣魚的畫面，還駐足觀賞許久，都捨不得離去。

返家後，他執筆臨摹，但擅長畫鯉魚的指導老師林憲茂，反問他為何不畫「活的魚」？猶如「一語驚醒夢中人」般，讓他赫然覺得過去30年賣魚人生，就是他畫作取材的最好對象。

台中市北區扶輪社，1998年創設「北扶意象畫會」，社員開始習畫，除了他外，還包括36年次、曾任法務部政務次長的郭林勇律師、39年次的建築師黃木權，及41年次的會計師廖德英等多人，讓這些「師字輩」的畫家社員，打響北區扶輪社老字號金字招牌。

彰化鹿港人的侯伯顯，2003年曾在台中市文英館，展出「原鄉之愛-侯伯顯70油畫個展」，睽違15年後，這次在台中市大墩文化中心，展出「畫魚說魚」侯伯顯油畫個展。

侯伯顯除了是「台中北區扶輪社」創社社長外，也曾輔導成立「台中北屯扶輪社」，讓他在事業、社團兩得意。

更是讓人稱羡的是，他5位兒子，在社會上都很有出息，分別擔任銀行高層主管、醫師、法官，及證券公司高級主管等職務，讓他可氣定神閒地專注繪畫創作，無後顧之憂。

(工商 )