蔣偉文掉皮夾變公訴罪 想私了也沒辦法！

2018年07月03日 17:44 中時 蕭雅玲

蔣偉文掉皮夾感謝善心人士幫忙找到。（圖片提供：艾迪昇）

蔣偉文上個月28日晚上6點半在桃園南崁不慎將口袋中的皮夾掉在地上，皮夾內包括現金7千多元、身分證以及信用卡等證件，今（3日）受訪時表示，事情發生當下有先打電話給老婆，老婆建議他去調閱監視器，結果在南崁某牙醫診所有調閱到監視畫面，「畫面清晰拍到他皮夾掉在地上，一分鐘不到的時間迅速被一位中年婦人撿走，並放到自己口袋裡。」看完監視器後深覺皮夾不太可能找回，但由於裡面有很多政見，所以才到轄區派出所報案。

經過警方調閱監視畫面找到該婦人，婦人跟警方說，撿到皮夾當下本想送到派出所，因為在忙沒空拿去，卻沒想到放了3天還沒送到派出所警察就找上門。他表示，原本想要跟婦人私了，因為婦人撿到皮夾沒有在第一時間送到派出所，此舉已構成公訴罪，所以想私了也沒有辦法，但他也說這件事情剛好給小朋友一個機會教育，「在地上撿到東西千萬不能佔為私有。」

蔣偉文表示，當天原本沒打算要報警，因為警察平常那沒多是情要忙，不想為了一個皮夾而麻煩警察，但由於皮夾裡有很多證件，所以老婆叫他還是得備案。他透露當天到派出所時，剛好有位媽媽帶著小孩也因為撿到皮夾送到派出所，警方要求婦人得做筆錄，當下婦人回應「我只想撿來就好」，蔣偉文看到也覺得「好人難為」，他認為，撿到東西送到派出所都得花約30分鐘時間做筆錄，除非要把事情扛下來，不然就不要撿，「否則像婦人撿到三天，結果現在變公訴罪，不但雙方要跑法院，所有證件也得重新辦過，一連串的事情真的是浪費太多社會資源。」而他也感謝皮夾掉的這幾天，太多善心人士以及警察的幫忙，才讓他找回皮夾。

(中時 )