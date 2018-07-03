蔣偉文掉皮夾變公訴罪 想私了也沒辦法！

蔣偉文皮夾失而復得。（圖片提供：艾迪昇）

友善列印
中時
蔣偉文掉皮夾感謝善心人士幫忙找到。（圖片提供：艾迪昇）

蔣偉文上個月28日晚上6點半在桃園南崁不慎將口袋中的皮夾掉在地上，皮夾內包括現金7千多元、身分證以及信用卡等證件，今（3日）受訪時表示，事情發生當下有先打電話給老婆，老婆建議他去調閱監視器，結果在南崁某牙醫診所有調閱到監視畫面，「畫面清晰拍到他皮夾掉在地上，一分鐘不到的時間迅速被一位中年婦人撿走，並放到自己口袋裡。」看完監視器後深覺皮夾不太可能找回，但由於裡面有很多政見，所以才到轄區派出所報案。

經過警方調閱監視畫面找到該婦人，婦人跟警方說，撿到皮夾當下本想送到派出所，因為在忙沒空拿去，卻沒想到放了3天還沒送到派出所警察就找上門。他表示，原本想要跟婦人私了，因為婦人撿到皮夾沒有在第一時間送到派出所，此舉已構成公訴罪，所以想私了也沒有辦法，但他也說這件事情剛好給小朋友一個機會教育，「在地上撿到東西千萬不能佔為私有。」

蔣偉文表示，當天原本沒打算要報警，因為警察平常那沒多是情要忙，不想為了一個皮夾而麻煩警察，但由於皮夾裡有很多證件，所以老婆叫他還是得備案。他透露當天到派出所時，剛好有位媽媽帶著小孩也因為撿到皮夾送到派出所，警方要求婦人得做筆錄，當下婦人回應「我只想撿來就好」，蔣偉文看到也覺得「好人難為」，他認為，撿到東西送到派出所都得花約30分鐘時間做筆錄，除非要把事情扛下來，不然就不要撿，「否則像婦人撿到三天，結果現在變公訴罪，不但雙方要跑法院，所有證件也得重新辦過，一連串的事情真的是浪費太多社會資源。」而他也感謝皮夾掉的這幾天，太多善心人士以及警察的幫忙，才讓他找回皮夾。

(中時 )

大陸第一網紅：我們沒發生關係！… 買房遇詐騙集團 薔爸機靈避憾事

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。