司法院人審會否決 林孟皇留任高院夢碎

高院法官林孟皇，調升高等法院屆滿三年卻選擇留任不願回一審法院，與他當年批評「三專生留任」的立場不一樣，引起其他法官討論。(資料照)

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司法院人審會3日罕見出現院方版本調動名單遭否決的情況，將最貪女課員逆轉改判無罪的法官林孟皇想破例留任高院，但有多位人審委員強烈質疑他誠信的問題及審判品質，經表決後封殺司法院提案，林孟皇無法繼續待二審須依慣例回任一審擔任法官。

林孟皇得知結果後表示，他想留任高院的目的是要處理可能的冤案，這是犧牲、是想為司法做一些事情，人審會決定讓他回去一審，他應該高興，反正可以好好做自己的事情，因為高院太忙了，壓力太大了。

司法院為推動金字塔型訴訟制度，讓「一審堅實事實審、二審事後審、三審嚴格法律審」，法官學院院長周占春擔任人事處長期間，推行了「三專生」制度，讓地院的法官調到高院，歷練3年後再回到地院，提高一審的審判品質。

法官的「三專生」制度卻常有人以「擇優留任」的名義留在高院，不願回任地院，賴浩敏擔任司法院院長期間，曾發生三專生大量留任情況，當時被稱為司法改革先鋒且擔任司法院人審委員的北院法官林孟皇，因此在法官論壇發文痛批司法院。

林孟皇當年發文指責「司法決策者老是搞這種朝令夕改、令多數法官無法心安在審判工作上的情況，甚至是始終沒弄清三專生回任政策的原始政策目標」，不過，現在同樣也是三專生的林孟皇，卻選擇留任高院引發法官們議論上網痛罵。

有法官在法官論壇質疑上周司法院才公布訴訟金字塔修法草案，但卻又有多達12名的「三專生毋庸回任」，讓法官質疑司法院院長許宗力的「金字塔型訴訟制度」到底是玩真的，還是喊爽的？

司法院3日召開人審會，以往依慣例司法院提交的討論名單，因為都屬院長許宗力核可，大多會沒有意外通過，但此次有12名人審委員表決反對，林孟皇意外落榜，無法依他所願留任高院，須在8月底回任一審，其他近百位法官調動名單全數獲得通過。

(中時 )

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