林佳龍赴梧棲漁港表揚模範漁民 允諾積極建設帶動海線發展

2018年07月03日 17:50 中時 陳世宗

台中市長林佳龍赴梧棲漁港表揚模範漁民，並允諾積極建設帶動海線發展！（陳世宗翻攝）

台中區漁會107年度漁民節慶祝活動，3日在梧棲漁港漁貨拍賣場舉行，遴選80位年度模範漁民及5位優秀漁會員工。台中市長林佳龍說，市府104年補助5400萬元整修梧棲漁港魚貨直銷中心餐飲區建物，今年持續加碼補助漁會1353萬元裝修直銷中心銷售區內部，預計今年11月完工，漁貨直銷中心將呈現嶄新風貌。

台中區漁會107年度漁民節慶祝活動，今日在梧棲漁港漁貨拍賣場舉行，市長林佳龍在農業局長王俊雄、梧棲區長柯宏黛、清水區長張明昌、大安區長周琇茹、龍井區長戴燕如等人陪同下前往頒獎。市議員楊典忠、行政院農業委員會漁業署副署長林國平、台中魚市場董事長陳寶禎等人到場致意。

林佳龍表示，海岸線與漁業對台中很重要，梧棲漁港更是重要地點；自上任後積極投入經費完善梧棲漁港硬體設施；不只梧棲漁港，市府也針對大甲區松柏漁港、龍井區麗水漁港等整建週邊環境。

林佳龍說，市府推動「台中港2.0計畫」，讓台中港不僅是傳統工業港，還兼具商務、觀光等功能，日本三井不動產集團也投資打造Outlet Park，加上海空雙港優勢條件作為重要國際門戶，海線副都心願景持續推展。市府提出捷運藍線延伸至台中港區內，並獲中央同意。離岸風電產業也將帶動海線起飛，帶來許多產業發展與就業機會。目前全力積極完善在地交通，迎接各項發展。

林佳龍指出，11月3日花博就要登場，花博展現台中從高山到海岸的豐富自然景觀，並結合花卉、水果、園藝與農漁業構成豐富活動；適逢海線地區的三井Outlet Park 將於年底完工開幕，屆時搭配海線地區的生態觀光亮點；將吸引許多遊客到海線旅遊，讓遊客不只參觀花博，也欣賞海線地區的漁業風光。

林佳龍呼籲市民踴躍申請「花博卡」，不但可作為悠遊卡使用，也可享台中公車10公里免費，並可於便利商店儲值小額消費；今年11月3日至明年4月24日的花博期間，還可享「一日免費參觀三園區」，且當日不限次數的市民獨享優惠，未來再入園還有半價優待。目前為止，更已有超過2000家花博特約商店，提供各種折扣與優惠，邀請還未申請的市民踴躍申辦。

近期市府也擴充敬老愛心卡的功能，7月15日起到衛生所及責任醫院就診，可抵部分負擔及掛號等費用，預計9月1日起可折抵計程車乘車費，提升服務使用更便利。

農業局強調，除梧棲漁港外，市府也在大甲區松柏漁港挹注9000萬元經費辦理集貨場暨周邊新建工程，全案預定於108年初完工啟用，盼打造成為台中市海線兼具觀光遊憩的多功能漁港，活絡漁村經濟產業；藉由台中花博結合海線高美濕地及梧棲漁港，將形成海線1日遊路線，增加國內外遊客到訪，促進地方發展。

(中時 )