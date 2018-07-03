華航自辦飛行安全教育展　宣示「飛安第一」

2018年07月03日 17:53 中時 陳祐誠

中華航空今（3）日起在華航園區舉辦首屆飛行安全教育展，透過宣導方式，要求企業員工落實飛航安全作業及安全管理系統，並規劃一系列民航法規和航空實務專題講座，扎根安全教育，貫徹「飛安第一」的決心。

華航表示，飛安展覽主題為「逆風翱翔－那些造就旅程的重要小事」，說明華航謹慎面對飛行與旅客安全的專注態度，旅客得以安心搭乘翱翔天際。展出內容包括介紹安全管理系統（Safety Management System）、飛安事件歷史紀錄、近年活動作品回顧等，也邀請主管機關就民航監理、整體運作環境變化以及法規面，進行航空實務專題演講，強化員工對安全管理系統及飛航標準法規的認識與理解。

華航總經理謝世謙強調，安全是華航無可妥協的最高原則，透過各項管理工作管控風險，形成安全文化。他說，安全是航空業開門做生意時，每天都必須要做好的事，透過本次飛安展覽，可再次提醒每位員工主動做好該做的事，執行業務時自主性按部就班，確實遵守SOP、勿走捷徑，發現有異常風險時必須找尋事發根因，不可鬆懈怠慢。

謝世謙指出，華航在2007年導入安全管理系統，2013年自勞斯萊斯集團引進新的安全管理整合系統（Aviation Quality Database），並與學術機構合作「安全文化評量專案」；2015年再引進英國Aerobyte系統，增強整體趨勢監控，安全管理已達國際一流水準。

安全管理系統是將航務、機務、地面作業等航空器操作風險，以全方位風險管理的方式，降低整體運作風險。謝世謙表示，華航在安全管理系統上推動公正文化，透過制定公司安全政策，各階層人員落實自身安全責任，鼓勵員工主動反映安全議題及風險因子，利用危害識別與風險管理，降低潛在風險影響。

華航也訂定安全績效指標，定期監控與檢討，確保安全，並藉由全員教育訓練和安全推廣，使員工瞭解其安全責任，提升安全管理系統成效。華航近年陸續引進波音777、空中巴士A350新機，機隊汰舊換新，獲台灣民航界最高榮譽「金翔獎」及澳洲AirlineRatings 國際評比的安全最高評價7顆星，2016年底已連續7度通過國際飛安最高標準作業安全查核IOSA（IATA Operational Safety Audit）認證。

(中時 )