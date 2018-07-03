買房遇詐騙集團 薔爸機靈避憾事

薔爸賣房遇詐騙集團。

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中時
薔薔與爸爸一起開記者會。

前黑澀會妹妹團員薔薔，爸爸傳賣房子遇到詐騙集團，買家假買房真詐財，讓薔爸差點被騙損失一棟房子，幸虧薔爸機警發現反扣詐騙集團200萬元保住房子，今（3日）她偕同薔爸一起出面開記者會表示，薔爸在大同區有一間32坪價值2千多萬的房子要賣，沒想到詐騙集團佯裝買家，先匯出200萬元取得信任後，再迅速將房子過戶到名下，積極辦理過戶狀況，讓薔爸起疑，不但趕緊到戶政事務所阻擋後，薔爸也到派出所報案並先行提告。

薔爸表示，當初要賣房時，有位看似上班族的男性先行約他看了2次房子後，就察覺有異狀，當時薔爸還告知銀行行員該事，上月22日該男帶了代書辦理簽約，相隔三天（25日）便將訂金200萬匯入帳號，對方並於28日火速辦過戶，此舉，讓薔爸深感疑惑不解，他表示，正常辦理過戶都是委任代書，且至少需要一個禮拜的時間，「沒人那麼快辦過戶的」，幸好事前薔爸有先提醒銀行行員該事，行員在得知對方辦理過戶事宜，第一時間便機靈打電話給薔爸，才避免憾事發生。

薔爸機警攔截房子落入詐騙集團手中，目前手上則握有詐騙集團匯來的200萬元，經向警方報案後，警方也隨即扣留詐騙集團2百萬元，而薔爸也說，若未來法院判決將200萬元歸還到他的帳戶，他也將把這筆錢捐出來做善事。

(中時 )

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