台中金餅獎拚第一！打造觀光工廠吸金

2018年07月03日 18:02 中時 盧金足

台中市政府經濟發展局舉行2018台灣金餅、創意花博伴手禮烘培競賽活動。（盧金足攝）

台中花博結束後，葫蘆墩園區將成為「糕」手雲集的新展區！台中市府經發局長呂曜志3日在「2018台灣金餅、創意花博伴手禮烘培競賽活動」表示，看好豐原糕餅之鄉的特色，研議在葫蘆墩公園前的土地，規畫糕餅觀光工廠，由5、6家業者提供手作與參訪，另在山海屯各地推動觀光工廠，打造台中市觀光工廠地圖。

呂曜志3日與糕餅商業同業公會理事長周子良共同宣布2018台灣金餅、創意花博伴手禮烘培競賽活動」開始徵件，鼓勵糕餅業者來爭取台灣金餅榮耀。

市府號召花博期間，食衣住行等業者提供優惠，呂曜志表示，目前已有2100多家業者響應，因為目前花博卡已陸續發到市民手中，還希望業者能提早展開優惠。

經發局與糕餅商業同業公會中優良糕餅店家合作，持續開發具代表性及話題的特色伴手禮，已輔導30多個業者，藉由花博讓大家看到台中糕餅產業的多元發展與潛力。

呂曜志說，日前完工的豐原葫蘆墩公園第5展區中，「花田囍事」創意貨櫃外觀以百合花與文心蘭作為禮盒圖騰，預料會成為花博打卡新亮點，台中糕餅業競相推出各具巧思的花博糕餅，研商在葫蘆墩公園前的土地，闢建設有手作體驗的糕餅觀光工廠，也依各區產業特色，輔導成立觀光工廠，人潮帶來錢潮，打開休閒新賣點。

(中時 )