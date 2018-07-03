中選會決議 9合1加公投四大原則公布

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中時

中選會主委陳英鈐表示，中選會已決議，今年底公投綁大選有4大原則，包括9合1跟公投是在同一個投開票所；公投案1案1票原則；9合1跟公投將依「領投再領投」原則，順時鐘先領投9合1選票，再領投公投票；先開9合1選票，確保在午夜12點以前開票完畢。

史上頭一遭，公投綁大選，選舉人年底可能要投十幾張選票，中選會委員會今天決議，因應公投綁大選，這次會先投9合1，再投公投票，開票時也是先開9合1，再開公投票，中選會主委陳英鈐預估，為了公投綁大選，今年選務人員可能會多達24到25萬人。而9合1的選票，預期晚間7、8點可以初步確認，但中選會希望完整的開票作業在12點之前完成。

陳英鈐並說，在9合1選票開完後會接著開公投票，基本上一個公投案一個票匭分開投票，開票時間會不會超過午夜12點，要看最後公投成案的多寡。

至於投票流程，陳英鈐說，在同一個投開票所內，選舉人先投9合1選票，投票完閉再領投公投票，如果選舉人不想領太多公投票，也只可以只領要投的部分。

對於公投選票設計，陳英鈐說，目前以白色為主，會不會加上識別標記還要後續討論。至於9合1跟公投合併舉行，選務工作難題，陳英鈐說，全國1萬5000個投開票所，有部分投開票所擔心場地太小，無法因應，但相關問題都有辦法解決。

(中時 )

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