率先全國！ 高市「強化社會安全網」啟動

高雄市政府率先全國啟動「強化社會安全網政策」，3日代理市長許立明（右五）為第一線工作人員打氣。（柯宗緯攝）

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中央政府推動「強化社會安全網政策」，高雄市府率先全台開跑啟動，3日代理市長許立明宣布，7月首批79位專業人員已就工作崗位，並為第一線同仁打氣。社會局說，該政策重於預防，並結合網絡力量，支持與照顧弱勢家庭。

許立明提到，今年3月行政院頒布強化社會安全網絡計畫，高市府短短3個月內完成整合推動；面臨社會上愈趨多元問題，需要高度整合機制，以預防為優先，及早辨識風險與危機，建構綿密的社會安全網。

許立明表示，除社會局主導外，也加入警政、衛生、毒防、勞工、教育、民政、原民會等8大局處共同參與，不僅關懷個人，而是以家庭及社區為基礎，降低這些問題對社會負面影響，期許社安網團隊緊密連結，守護高雄成為充滿溫暖城市。

社會局表示，預計3年內增加224名專業社工人力，為全國人數最多，目前報到的79人中有6成具有社政經驗，能盡快上手服務。另外社福中心將由14個擴增為17個，並增加「實物銀行」發放據點，搭配原有家庭暴力及性侵害防治中心、訓就中心等，讓民眾就近接受各類服務。

社會局統計，去年度家暴案件有1萬5000件，社工人員1天平均受理近百件，目前建立集中受理派案機制，對處於危機需要保護的家庭及時守護；但將以預防為優先，結合網絡力量，透過發展多元服務方案，盼更有力陪伴、支持與照顧經濟弱勢家庭、脆弱家庭、風險家庭。

(中時 )

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