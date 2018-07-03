空勤總隊高雄基地動土 提升救援能量

2018年07月03日 18:06 中時 柯宗緯

空勤總隊高雄基地離機場跑道不到百公尺，工程相當嚴峻，得克服限高等問題。（建築師余曉嵐提供）

空勤總隊高雄基地離機場跑道不到百公尺，工程相當嚴峻，得克服限高等問題。（建築師余曉嵐提供）

空勤總隊高雄基地離機場跑道不到百公尺，工程相當嚴峻，得克服限高等問題。（建築師余曉嵐提供）

空勤總隊高雄基地3日舉行動土儀式，內政部長葉俊榮（中）特地南下主持。（柯宗緯攝）

內政部空中勤務總隊高雄基地3日動土，將引進6架海上型全功能黑鷹直升機，提升南部救災能量，但機棚位置離機場跑道不到百公尺，堪稱全台絕無僅有，施工嚴峻得克服航高限制及不影響飛安；建築體以電影《看見台灣》為意象將成新亮點，預計109年6月啟用。

內政部長葉俊榮昨主持動土典禮時表示，該工程位於高雄機場西側，105年2月奉行政院核定，總經費4億6000萬餘元，總樓地板面積9256平方公尺，完工後將配置UH—60M黑鷹直升機、AS365海豚直升機兩個勤務隊，進駐2機隊人員、並容納2種機型維保空間。

葉俊榮提及，高雄基地將做為我國南部空中救災基地，主要服務嘉義以南到高雄、屏東地區，提供高山、海域24小時全天候山難、海難、森林滅火等空中救援任務，建立我國立體救災體系，全面照顧民眾生命財產。

該案建築師余曉嵐表示，建築以電影《看見台灣》為靈感發想，並採「漸層式」克服航高限制問題，機務倉庫空間為地上2層、勤務及備勤棟為地上4層，屋頂有綠色植栽，從空中鳥瞰彷彿是一畝畝綠油油稻田。

空勤總隊指出，由國防部籌購60架UH—60M黑鷹直升機，再轉撥15架提供空勤總隊災害防救專用，目前已接裝9架，預計109年完成另6架新機接裝，暫時配置在高雄基地，待台北松山基地興建完成後，再移撥3架。

(中時 )