陸官方警告：美槍支暴力泛濫 不要去旅遊

2018年07月03日 18:08 中時電子報 盧伯華

今年3月發生在佛羅里達的羅斯福高中槍殺17人案，引發了全美要求加強管制槍支的示威遊行。圖為西雅圖的遊行活動。（圖／美聯社）

最近中美關係因貿易磨擦與南海爭議而日益緊張，大陸的官方與媒體陸續發出警告稱，美國槍支暴力泛濫，造成死亡人數跟車禍一樣多，是所有富裕國家最糟糕的，此外搶劫竊盜則更為常見。這些提醒在社交謀體獲得廣泛重視與討論。

美國《紐約時報》報導指出，中國最近頻繁警告其公民不要前往槍支暴力頻發的危險國家──美國，中國駐華盛頓大使館上週六發佈的提示指出，美國的槍支暴力每年造成的死亡人數與車禍差不多，這個比例遠遠超過其他任何富裕國家。

提示還說，搶劫和盜竊在美國很常見，並警告中國旅遊者在那裡要警惕可疑的人，同時「避免單獨夜間外出」，提示還說：「如遇危險，請冷靜應對，並撥打911電話報警。」

這一類的警告獲得中國社交媒體用戶高度重視，有些用戶在微博上表示：「給大家一個溫馨提示：美國不安全。」一名年輕用戶甚至建議：「國內的旅遊目的地最適合你的暑假安排，尤其是新疆，那裡是人間天堂。」

《紐時》指出，根據聯合國去年發佈的報告顯示，自2012年以來，擁有近14億人口的中國是世界上出境旅遊人數最多的國家。2016年，中國遊客在海外花費高達2610億美元，排名全球第一，是排名第二的美國遊客海外花費的兩倍多。

報導認為，中國人海外旅遊增長與其公民收入增長有關，越來越多的中國富人覺得出境旅遊是生活品質的重要指標。市場研究公司尼爾森(Nielsen)在2017年對中國及其他國家的遊客進行的一項調查顯示，近半數中國受訪者認為旅遊安全會影響他們選擇旅遊目的地。而美國商務部的數據顯示，中國赴美遊客人數持續穩步增長，2009年是52.5萬，到2016年己接近300萬。

《紐時》指出，中國大使館最近發出安全提示並非首次提起美國的槍支問題。為了回應美國每年發佈中國人權報告，中國也同樣每年發佈美國人權的報告，而通常會在報告裡會強調美國槍支暴力的問題。

報導說，2016年有一名中國學生在亞利桑那州被槍殺，中國官方曾提醒大陸旅客不要去犯罪現場和治安條件不好的社區。2017年其至印行一份指南教導公民如何應對「正在行兇的槍手」。今年中國官方則在微信上警告說，美國經常發生槍支犯罪，「要對各種地點發生槍支犯罪的可能性有所準備。」

報導說，2015年的研究發現，從1966年到2012年，在全球範圍內製造大規模槍擊案的襲擊者中，31%是美國人。該研究稱，把人口因素考慮進來之後，在人口超過1000萬的國家中，只有也門的大規模槍擊發生率高於美國。

瑞士非營利組織「小型武器調查」(Small Arms Survey)在2016年發佈的一份報告中則稱，美國槍支兇殺的死亡率是每百萬人31.2人，比率高居全球第三，只有薩爾瓦多和墨西哥的槍支兇殺死亡率比美國更高。

相比之下，該報告稱，中國每百萬人中有1.6人因槍殺死亡，在中國被槍殺的風險與在美國死於空難的風險大致相當。而在日本，每百萬人的槍殺死亡率為0.1，這種風險與在美國被閃電擊中的概率大致相同。

今年1月，美國國務院曾警告計劃前往大陸的美國人，警惕可能遇上任意拘禁問題。警告中沒有提到暴力問題，只給了國務院的另一份報告鏈接，該份報告則稱，中國「通常被認為是一個安全的地方」。

(中時電子報)