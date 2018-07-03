《中時晚間快報》邦交又鬆動了？ 外交部：與巴拉圭邦誼穩固

2018年07月03日 18:09 中時電子報 綜合報導

◎邦交又鬆動了？ 外交部：與巴拉圭邦誼穩固

我國5月一連丟掉兩個邦交國，近期更傳出巴拉圭等國的邦誼不穩。民進黨立委蔡適應3日在立法院外交及國防委員會質詢時也問，巴拉圭總統選舉過程中，似乎有提到與中國建交相關議題，如何評估未來台巴關係？外交部拉美司長俞大㵢表示，兩岸關係從來不是巴國大選的討論議題，且巴拉圭準總統阿布鐸當選後也表達，台灣是堅定友邦，巴拉圭會跟全世界貿易包含中國大陸，但不代表跟台灣的關係會有任何變動。

◎公教年金改革上路 約半數表達不滿提訴願

軍公教年金改革7月1日起實施，據全國教育產業總工會掌握的資料，全國15萬退休教師、16萬退休公教人員中，約一半提出訴願或復審，以具體行動表達不滿。全教產收到1萬多份退休教師委託辦理訴願，已請律師即日起啟動教師退休金司法爭議程序。

◎金正恩承諾 半島問題不會繞過中國

南韓中央日報報導指出，據多位深諳中朝關係的消息人士7月2日透露，朝鮮國務委員長金正恩6月19日在北京與中國國家主席習近平舉行第三次中朝首腦會談時曾經承諾，不會在朝鮮半島問題上繞過中國。據他們介紹，金委員長還向習主席提出了大規模經濟援助的請求。

◎不當反應過度媽媽 Ella：勁寶甚麼都不怕

陳嘉樺（Ella）日前參與在ELLE雜誌封面拍攝，她在現場百無禁忌的大聊特聊，Ella透露不當過度反應的媽媽，兒子勁寶甚麼都不怕，是個很活潑、自信的小孩，她也相信每個小孩都是獨一無二的，靈魂都是特別的。

(中時電子報)