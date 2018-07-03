文大宿舍違規 丁守中：政治操作 綠白一家

2018年07月03日 18:11 中時電子報 綜合報導

針對文化大學大群館宿舍遭北市府認定使用違規，國民黨台北市長參選人丁守中今天力挺侯友宜，他表示，這根本就是柯文哲與民進黨「綠白一家親」，新北市「綠白合作」想爭取綠營支持。台北「綠白假分手」，柯文哲就是在玩弄兩面手法。

丁守中今天在臉書po文做了以上表示，他指出，文大宿舍案從陳水扁主政時期核發建照，歷經國民兩黨主政時期，至今已經21年了。如果今天侯友宜沒出來選舉，根本不會有事情。

他強調，全案平常無事，一到選舉就有事，根本是政治操作，也顯示柯文哲與民進黨在台北市假分裂，在新北市真合作。

他也表示，依《北市土地分管自治條例》第7條，住二區允許「多戶住宅」或「教育設施」，如大群館可認定為「教育設施」，則文化大學自始沒有違反土地使用分區相關規定。

丁守中也說，又根據台北市都發局回覆資料，《台北市土地使用分區管制自治條例》中，所稱教育設施，應由各學校之主管機關，也就是教育部依權責認定，而根據高教司6月19日的回應，教育部早就依文化大學之敘述，認定為宿舍用途。

他表示，中央主管機關教育部既然都認定是教育設施，市府卻繞過教育部自主認定，明顯政治操作，就是希望藉此抹黑侯友宜，企圖影響選情。

(中時電子報)