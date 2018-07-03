仁愛鄉長江子信推動原鄉「壁葬」首座親愛村納骨牆啟用

▲仁愛鄉長江子信主持任內推動原鄉「壁葬」規劃的首座親愛村納骨牆啟用。（楊樹煌攝）

友善列印
中時
▲仁愛鄉親愛村納骨牆啟用典禮剪綵儀式。（楊樹煌攝）
▲仁愛鄉公所自籌千萬元經費建造的親愛村納骨牆。（楊樹煌攝）

2016年8月補選就任仁愛鄉長的江子信，上任一年多，致力推動原鄉「壁葬」方式，自籌經費千萬元，規劃任內首座親愛村「納骨牆」，因可讓部落原住民不虞祖先骨灰無處葬，今3日舉行啟用典禮，縣府民政處長吳燕玲、鄉內各界尤其親愛、松林部落民眾更是熱烈參與。

仁愛鄉長江子信表示，仁愛鄉現有16村、25個部落，人口1萬5,600餘人，由於傳統習俗，有高達6成民眾身後事選擇土葬，但部落公墓狹小，早已飽和，如葬在私人土地，會衍生管理與環保問題。

鑑於鄉內曾經推動納骨塔的殯葬設施不被鄉親接受，因此決定推出「壁葬」，讓民眾可將先人的骨灰或骨骸放入納骨牆，不論花費或是後續管理維護，都優於傳統土葬，所以在鄉內全力推動，期能翻轉原住民傳統的土葬方式，

讓鄉親接受新式的殯葬概念。

親愛村的納骨牆是江鄉長任內推動的首座，計有10面納骨牆，存放骨灰罈有648位、大骨骸有162位，總共810位，浩資近千萬元，並進行綠美化，納骨牆面設計也融入原住民圖騰，環境既莊嚴又高雅，今天的啟用式，就普受各部落居民重視，儀式中並邀家屬至納骨牆櫃位前，由親愛基督長老教會力航拉布傳道主持祈福禱告，場面莊嚴熱烈。

(中時 )

《中時晚間快報》邦交又鬆動了？… 和飛鼠一起寫明信片寄回家 原民…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。