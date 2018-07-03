仁愛鄉長江子信推動原鄉「壁葬」首座親愛村納骨牆啟用

2018年07月03日 18:19 中時 楊樹煌

▲仁愛鄉親愛村納骨牆啟用典禮剪綵儀式。（楊樹煌攝）

▲仁愛鄉公所自籌千萬元經費建造的親愛村納骨牆。（楊樹煌攝）

2016年8月補選就任仁愛鄉長的江子信，上任一年多，致力推動原鄉「壁葬」方式，自籌經費千萬元，規劃任內首座親愛村「納骨牆」，因可讓部落原住民不虞祖先骨灰無處葬，今3日舉行啟用典禮，縣府民政處長吳燕玲、鄉內各界尤其親愛、松林部落民眾更是熱烈參與。

仁愛鄉長江子信表示，仁愛鄉現有16村、25個部落，人口1萬5,600餘人，由於傳統習俗，有高達6成民眾身後事選擇土葬，但部落公墓狹小，早已飽和，如葬在私人土地，會衍生管理與環保問題。

鑑於鄉內曾經推動納骨塔的殯葬設施不被鄉親接受，因此決定推出「壁葬」，讓民眾可將先人的骨灰或骨骸放入納骨牆，不論花費或是後續管理維護，都優於傳統土葬，所以在鄉內全力推動，期能翻轉原住民傳統的土葬方式，

讓鄉親接受新式的殯葬概念。

親愛村的納骨牆是江鄉長任內推動的首座，計有10面納骨牆，存放骨灰罈有648位、大骨骸有162位，總共810位，浩資近千萬元，並進行綠美化，納骨牆面設計也融入原住民圖騰，環境既莊嚴又高雅，今天的啟用式，就普受各部落居民重視，儀式中並邀家屬至納骨牆櫃位前，由親愛基督長老教會力航拉布傳道主持祈福禱告，場面莊嚴熱烈。

(中時 )