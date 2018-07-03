王子睽違4年再登夏戀嘉年華 白冰冰初登場接力獻唱

2018年07月03日 18:15 中時 蕭雅玲

白冰冰將第一次站上夏戀嘉年華。（圖片提供：三立）

《2018夏戀嘉年華》即將從7月7日至14日在花蓮市引爆！連續8天的演唱邀請羅志祥、潘瑋柏、盧廣仲、炎亞綸以及「人氣搖滾樂團」八三夭和玖壹壹等歌手接力開唱外，新一代偶像劇男神王子邱勝翊台語天后白冰冰、台語歌王翁立友等人也受邀共襄盛舉。白冰冰第一次登上夏戀舞台，非常開心能與眾多小巨蛋巨星一同表演，她也誓言要用自己歌聲，讓「夏戀嘉年華」現場嗨翻天。

王子睽違4年再度站上夏戀演唱，他表示心情真的很興奮，因為每次活動幾乎都在北部，很久沒跟花蓮的粉絲朋友們見面，他透露，平常工作忙碌，很少有機會可以跟一家人一起去度假，8年前趁過年期間，曾帶著奶奶與全家人一起到花蓮的海洋公園度假，現在回想起來覺得很開心。

今年夏戀總共超過50組藝人前來共襄盛舉，從未在台灣公開演出的羅志祥，原本7月工作已經滿檔，在縣政府多次盛情邀約下，特地飛回來花蓮跟粉絲見面，他在受訪時也呼籲歌迷暑假期間，一定要前往花蓮現場看他表演，機會難得！再加上白冰冰、「台語歌王」翁立友，再加上「寶島歌王」葉啟田、許富凱等台語歌手，堪稱是史上台語歌手最多的一屆，展現出夏戀嘉年華多元音樂的一面。

(中時 )