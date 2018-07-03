王子睽違4年再登夏戀嘉年華 白冰冰初登場接力獻唱

王子睽違4年再登夏戀嘉年華。（圖片提供：三立）

友善列印
中時
白冰冰將第一次站上夏戀嘉年華。（圖片提供：三立）

《2018夏戀嘉年華》即將從7月7日至14日在花蓮市引爆！連續8天的演唱邀請羅志祥、潘瑋柏、盧廣仲、炎亞綸以及「人氣搖滾樂團」八三夭和玖壹壹等歌手接力開唱外，新一代偶像劇男神王子邱勝翊台語天后白冰冰、台語歌王翁立友等人也受邀共襄盛舉。白冰冰第一次登上夏戀舞台，非常開心能與眾多小巨蛋巨星一同表演，她也誓言要用自己歌聲，讓「夏戀嘉年華」現場嗨翻天。

王子睽違4年再度站上夏戀演唱，他表示心情真的很興奮，因為每次活動幾乎都在北部，很久沒跟花蓮的粉絲朋友們見面，他透露，平常工作忙碌，很少有機會可以跟一家人一起去度假，8年前趁過年期間，曾帶著奶奶與全家人一起到花蓮的海洋公園度假，現在回想起來覺得很開心。

今年夏戀總共超過50組藝人前來共襄盛舉，從未在台灣公開演出的羅志祥，原本7月工作已經滿檔，在縣政府多次盛情邀約下，特地飛回來花蓮跟粉絲見面，他在受訪時也呼籲歌迷暑假期間，一定要前往花蓮現場看他表演，機會難得！再加上白冰冰、「台語歌王」翁立友，再加上「寶島歌王」葉啟田、許富凱等台語歌手，堪稱是史上台語歌手最多的一屆，展現出夏戀嘉年華多元音樂的一面。

(中時 )

成台灣女婿9年 53歲馬修連恩驚傳… 張菲不滿小燈泡判決 自爆學生時…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。