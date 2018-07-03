和飛鼠一起寫明信片寄回家 原民園區飛鼠公仔亮相

原住民族文化園區去年在大門口邀魯凱族藝術家杜寒菘設立「山林好朋友特色郵筒」，今年在旁設立正在寫信的「飛鼠公仔」，邀請遊客一起用明信片記錄旅遊回憶。（潘建志攝）

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原住民族文化園區去年在大門口邀魯凱族藝術家杜寒菘設立「山林好朋友特色郵筒」，今年在旁設立正在寫信的「飛鼠公仔」，邀請遊客一起用明信片記錄旅遊回憶。（潘建志攝）
原住民族文化園區去年在大門口邀魯凱族藝術家杜寒菘設立「山林好朋友特色郵筒」，今年在旁設立正在寫信的「飛鼠公仔」，邀請遊客一起用明信片記錄旅遊回憶。（潘建志攝）

位於屏東的原住民族文化發展中心去年和中華郵政合作，在園區大門口設置「山林好朋友郵筒」，由魯凱族畫家杜寒菘設計，充滿濃濃童趣及原民風格，非常醒目。今年園區再加碼在郵筒旁設置正在寫信的「飛鼠公仔」，邀請遊客一起寫明信片寄出，記錄下旅遊的回憶。

原文發中心主任曾智勇說，過去曾有遊客反應，造訪園區後買了特色明信片想寄回家，卻沒有郵筒可寄，非常可惜，因此去年邀請杜寒菘設計特色郵筒，畫風獨特、用色大膽的郵筒馬上成為遊客拍照打卡新景點，也能將園區美景及美好記憶用明信片寄到世界每一個角落。

不過只有郵筒似乎太過單調，今年園區繼續邀請杜寒菘，在郵筒旁加碼設立裝置藝術「飛鼠公仔」，維持杜寒菘充滿童趣的風格，飛鼠公仔翹著腳在桌子上聚精會神地寫著明信片，造型逗趣可愛，好像在邀請遊客「來和我一起寫明信片寄出去吧！」

曾智勇說，希望遊客可以和飛鼠一起用明信片記錄旅程的美好回憶，並透過郵政服務及打卡上傳社群網站的傳播方式，分享台灣原住民族文化之美，及園區美好旅遊經驗，成為園區「旅郵」新亮點。

園區預計8月在設立「山林好朋友」集章拓點，遊客只要集滿一定數量的好朋友圖案後，便可在指定地點兌換精美明信片，寄回家做為紀念；園區也將不定期推出旅遊紀念明信片，並和中華郵政合作規畫發行原住民16族紀念郵票。

(中時 )

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