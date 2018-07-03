照顧新住民　貢寮活動中心新住民據點增設如廁空間

2018年07月03日 18:19 中時 張穎齊

貢寮區仁里第二市民活動中心位於石碇溪出海口附近，鄰近海水浴場與吳沙墓等景點，是當地民眾經常舉辦活動的地方，尤其今年活動中心3樓「新住民服務處｣掛牌，更有許多新住民朋友在此聚會聯誼，因此公所近期特別在三樓新設無障礙廁所，讓參加活動的民眾如廁更方便。

貢寮區長陳文俊表示，仁里第二市民活動中心三樓因空間配置限制，原未設置廁所，考量使用人數增加，同時解決民眾往返2樓上廁所的不便，經民政局補助新設廁所，採無障礙及性別友善設計，明亮寬敞空間，不但親子可以同時進入不擁擠，活動後也有一個可以立即洗手的地方，不怕孩子玩髒了手。

陳文俊說，新北市新住民人口超過10萬人以上，居全國之冠 ，貢寮區也有來自泰、緬、印、越、大陸等300多位新住民，公所在此設立新住民服務處，除積極推廣多元文化，並建置東南亞圖書專區， 提供多達200冊的東南亞語文親子圖書及台灣刊物等，讓新住民朋友們可以一解鄉愁。

另外，公所也積極開辦舞蹈、瑜珈等課程，及以在地元素鮑魚殼製作鑰匙圈、風鈴等吊飾，邀請新住民朋友與市民共同參與，協住新住民融入在地生活，讓仁里第二市民活動中心不但成為新住民朋友們交流母國文化和美食的據點，也成為最有異國文化的市民活動中心。

越籍新住民陳媽媽說，現在到活動中心一樓幼兒園接小朋友放學後，孩子總是拉著她要到三樓看書，並吵著媽媽說故事。在這裡能向小孩說家鄉文化，還能與同是新住民的媽媽們分享生活點滴及故鄉事，讓人覺得心裡格外有寄託。

民政局專門委員陳耀川表示，活動中心是民眾聚會的場所，市府相當重視活動中心的興建與改善，朝多功能使用規劃，打造全齡幸福補給站，除完善設備、設置屋頂開心農場外，並多配有跑步機、伴唱機等休閒娛樂設施，是茶餘飯後不錯的去處，歡迎民眾多加利用。

(中時 )