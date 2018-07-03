印度一家11人離奇慘死 恐與宗教犧牲有關

2018年07月03日 18:16 中時電子報 蔡萱

附近民眾聚集於命案現場外。(美聯社)

印度首都新德里1日發生一起一家11口離奇死亡的驚悚命案，引發外界關注。這家人其中10人雙手反綁、蒙眼吊死於鐵桿上，只有一名老婦陳死於地板。警方目前在死者家中搜出手札，上面寫著「救贖」、「手腳捆綁」等字眼，不排除集體死亡與宗教犧牲有關。

印度新德里發生一起震驚當地的離奇11死命案，在當地已經居住20年的大家庭中，75歲祖母則是陳屍地板，另外她的女兒、2個兒子及媳婦和5個孫子、孫女則是雙手被反綁、眼睛遭衣物及棉花蒙住，吊死鐵桿上。

家中成員只有2名不與死者們住在一起的成員存活，包括住在拉賈斯坦邦的大兒子以及哈里亞納邦的女兒。

警方目前正在調查這起離奇的死亡事件，在2日發現屍體時表示，不排除任何可能。在警方最新的聲明中則是表示，在死者家中搜出手札，上面寫著如何獲得救贖、只要堅信信仰就能獲救，以及多次提及末日及和平等字眼，也寫有「捆綁或貼起來手、腳、眼」等內容，與死者的情況非常類似，懷疑案情與宗教信仰有關。

死者遺體被抬上救護車，準備送往進行解剖。(美聯社)

不過整起案件至今仍十分撲朔迷離，不少鄰居及親人直指這家不可能會自殺。

這家人的表哥就表示，事發前一晚才和這家的孫女說過話，這名在電腦公司上的孫女不久前才訂婚，還在跟自己談論準備婚禮的事宜，「我們都期待參加她的婚禮，沒想到現在永遠都參加不了了」。

鄰居普拉文（Pravin Mittal）則表示，自己與這家人相識超過20年，和這家人就像親人一般。他稱這家人信仰哈奴曼（Hanuman），而且十分虔誠，一定會在睡覺前祈禱，但他們都受過良好的教育，應該是不會受到宗教影響而自殺。

普拉文也稱這家人中的其中一名兒子巴蒂亞（Lalit Bhatia）似乎在一起意外後沒有辦法發聲，巴蒂亞的父親曾經出現在巴蒂亞的夢中，告訴他要常常祈禱才有望恢復正常，也是從那時開始這一家人開始皈依宗教。

但普拉文也說不認為這家人會因此大規模自殺，手札中可能有這家人的寫下關於「解脫」的內容，但是自己不認為這與命案有關。

目前警方仍正在釐清案情，這11人當中是否遭到親人他殺後再自殺，或是全部自殺。

(中時電子報)