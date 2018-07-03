世足人物》凱撒傳奇謝幕 本田圭佑：交棒給年輕人

2018年07月03日 18:28 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

日本隊在2018俄羅斯世足賽的旅程結束，32歲老將本田圭佑的國手生涯也隨之謝幕。

「我的國腳生涯畫下句點了。」本田圭佑賽後這麼說，「我很滿足了，因為國家隊有很多年輕的人才，現在，該交由他們來創造日本足球新的歷史。」

從2008年起，本田為日本國家隊出賽達98場、踢進37球，速度和富有創造力的踢法是他的特色，也讓他成為亞洲足壇代表性人物之一，被稱為「圭佑大帝（Keizer Keisuke）」或是「凱撒」，也有人今年世足賽小組賽階段對哥倫比亞他送上一個角球助攻，幫助隊友大迫勇也攻進致勝球，面對塞內加爾，他替補上場、踢進追平比數的一球，是唯一一位在近三屆世足賽都有進球、助攻的亞洲球員。

職業球場上，本田曾效力過日本名古屋鯨魚隊（2005年到2007年）、荷蘭芬洛隊（VVV-Venlo，2008年到2010年）、俄羅斯職業聯賽莫斯科中央陸軍隊（2010年到2014年），以及義甲AC米蘭（2014年到2017年）等，目前是墨西哥甲級足球聯賽帕丘卡隊（Pachuca）一員。

俄羅斯世足16強賽後，本田望著綠色草皮發呆，受訪時更說：「我不考慮4年後的事情了，日本國家隊也需要往前看，我覺得自己不會再參加下屆世足賽了。」

(中時電子報)