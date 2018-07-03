影》防恐新兵！印度增加部署500名女突擊隊員

印度中央後備警察部隊部署了500多名女性突擊隊員。(圖/推特)

友善列印
中時電子報

印度中央後備警察部隊(CRPF)最近在克什米爾山谷(Kashmmir Valley)，部署了500多名女性突擊隊員，這個特別的女性部隊是專門受過特種作戰和武器訓練，可以適應山谷地形的特殊打擊型態。這批女警官還將配備突擊步槍，以便在發生恐怖攻擊時，可以自我防護。

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根據《印度時報》(Times of India)報導，為了因應克什米爾山谷經常發生一些年輕女孩投擲石塊的情況，印度中央後備警察部隊日前部署了500多名女突擊隊員來處理該地區的衝突問題。

這個特別的女性部隊不只熟悉山谷的作戰地形，她們還接受過格鬥、特種作戰，以及射擊槍、手榴彈、催淚瓦斯等武器訓練。這批女警官將配備輕量級的防護裝備、頭盔、木棍、防彈衣和彈藥等。此外，她們還能在夜間進行作戰。

報導説，今年已經出現了300多起有關女性向軍隊投擲石塊的報導。因此印度部署了更多女性突擊隊員來處理這種衝突。未來如果再發生年輕女性向軍隊投擲石塊的情況，女兵將帶頭執行反恐任務，而男兵也會協助她們完成所有行動。

(中時電子報)

文章來源：500-woman unit to tackle J&K’s female stone-pelters

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