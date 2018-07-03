菲律賓旅客創新高 北市觀傳局主動出擊拚觀光

2018年07月03日 18:30 中時 吳堂靖

台灣去年11月對菲律賓實施免簽，來台旅遊人次突破29萬人，看準菲律賓市場熱絡，台北市觀傳局首度攜手美食業者主動出擊，前往菲律賓舉行產品發布會，並公開菲律賓網紅Mikey Bustos親自填詞、演唱的台北美食觀光MV，朗朗上口的旋律及歌詞，成為最佳的國民外交，獲得台下觀眾一片好評！

觀傳局副局長陳譽馨表示，這是台北市首次邀請國外藝人為台北美食「發聲」，希望藉由活潑的旋律，呈現台北美食之都「好看好買又好吃」特性。

身兼歌手、演員、YouTuber多重身分的Mikey也到場親自演唱〈My New Crushie〉，活潑旋律讓現場都想一起搖擺！Mikey表示，為了拍攝這支MV，嚐遍台北美食，包括牛肉麵、芒果冰、小籠包、臭豆腐等，搭乘觀光巴士是遊台北最好的方式！

駐菲律賓台北經濟文化辦事處公使朱曦表示，台灣自去年11月開放菲國旅客免簽政策以來，菲國來台旅遊人次大幅成長，去年較前一年成長約68%，今年1到5月菲律賓來台旅客也比去年同期成長60.36%，隨著政策實施，台菲兩國在觀光、教育、經濟交流也日益頻繁。

除了邀請網紅拍攝臺北MV，觀傳局也規畫24小時吃不停的宣傳主題，並率「美食軍團」到菲律賓與各界交流，包括早餐麥味登、馬辣麻辣鍋、伴手禮業者聖瑪莉、思慕昔芒果雪花冰及手搖飲品康青龍人文茶飲，以及乾拌麵品牌阿舍食堂等，要用台北美食力拚觀光！

另外，記者會上也宣布最新旅遊資訊，包括菲律賓當地捷龍旅行社推出機加酒的優惠產品，搭配長榮航空以及來台北必搭的雙層觀光巴士，以優惠價格規畫不同主題遊程，預計7月5日於菲律賓開賣，搭配限量北北基好玩卡與限量FUN TAIPEI驚喜包，讓菲律賓旅客一起樂玩台北。

(中時 )