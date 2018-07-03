追稅大拍賣! 黨產、轎車、砂石車一天拍出5835萬

黨產、轎車、砂石車琳瑯滿目 執行署全國一天共拍賣5835萬。（本報系資料照）

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中時

法務部行政執行署全國13個分署3日舉行聯合拍賣，拍賣物件琳瑯滿目，吸引民眾踴躍競標，拍定金額總計高達5835萬3911元，績效卓著。

本次拍賣不動產部分，台北分署拍賣國民黨嘉興街宿舍，拍定金額1526萬元，及拍賣前景文集團負責人張萬利新北市新店區安坑段土地，拍定金額1336萬元；新北分署拍賣三重區成功路房屋及土地，拍定金額433萬元；桃園分署拍賣龍潭區健行段土地，拍定金額192萬餘元；台中分署拍賣西區博館二街房屋，拍定金額427萬餘元；高雄分署拍賣小港區鳳林段土地，拍定金額186萬元；宜蘭分署拍賣宜蘭縣礁溪鄉土地及房屋，拍定金額416萬餘元，不動產拍定金額總計約5395萬4577元。

此外，拍賣動產部分，共拍定金額總計439萬9334元，包含台北分署拍賣各式珊瑚飾品、金門高粱酒38萬餘元；士林分署拍賣VOLKSWAGEN汽車1台39萬；桃園分署拍賣LEXUS汽車1台83萬餘元；台中分署拍賣轎車、砂石車、貨車、挖土機17台，共177萬餘元。高雄分署拍賣SUZUKI汽車1台22萬餘元。其他拍定標的如衣服、木雕、蝴蝶造型原礦、手工麵包、手提包等應有盡有。民眾樂的撿便宜，同時也為國庫溢注鉅額稅費。

(中時 )

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