林佳龍致力讓台中當電競選手的堅強後盾

2018年07月03日 18:41 中時 陳世宗

市議員江肇國（右）接任電子競技運動委員會主委。（陳世宗攝）

林佳龍與僑光科大黑鯊戰隊進行時下流行的《英雄聯盟》對決；林佳龍笑著說，，電競遊戲需要手腦並用，反應要很靈敏，同時訓練專注力。（陳世宗攝）

台中市體育總會電子競技運動委員會成立大會」3日在台中文創園區盛大登場！市長林佳龍表示，台中積極扶植ACG產業，除推動青年希望工程扎根人才培養；今年暑假更將舉辦第一屆台中「城市盃」電競賽，逐步從政策面、教育面、產業面齊頭並進，推動台中成為電競選手的堅強後盾。

「台中市體育總會電子競技運動委員會成立大會」，3日在台中文創園區盛大登場！包括市長林佳龍、市議員暨體育總會電子競技運動委員會主委江肇國、體育總會秘書長楊永昌、市府新聞局長卓冠廷、運動局長王慶堂、教育局長彭富源、經發局長呂曜志、僑光科技大學副校長賴淑玲、嶺東科技大學副校長陳仁龍、青年高中董事長蔡侑展和僑光科技大學黑鯊戰隊教練呂家宏等人皆到場見證。

林佳龍與僑光科大黑鯊戰隊進行時下流行的《英雄聯盟》對決表演，林佳龍笑著說，體驗電競後真的有點手忙腳亂，電競遊戲需要手腦並用，反應要很靈敏，同時也能訓練專注力。

林佳龍說，電子競技是運動、也是產業，近年蓬勃發展，不僅去年獲得國際奧林匹克委員會認可成為體育運動，納入今年即將舉辦亞洲運動會示範項目，2020年的亞運將成為正式比賽；而立法院也在去年年底三讀通過電競正式納入運動產業，正時迎接電子競技帶來的新型運動項目。

市府今年暑假將舉辦第一屆台中「城市盃」電競賽，希望逐步培養台中在地的電競選手，提供完善的平台，讓選手發揮最優秀表現，也推廣電競成為市民的休閒活動項目之一。

林佳龍說，台中市大力推動ACG(動畫Anime、漫畫Comics、遊戲Games)產業發展，除了列入青年希望工程，往下紮根教育培養人才；更在水湳智慧城，打造「國家漫畫博物館」，並在霧峰建設「中台灣影視基地」，以及推動「第四市場漫（插）畫家進駐計畫」，從政策面、教育面、產業面，全面擘畫動畫、漫畫、遊戲產業。

電子競技運動委員會主委江肇國說，過去是一個打電動會被父母「貢卡稱」(台語發音)的年代，現在全台2300萬人口中有1600萬人關注電競產業，因此，台中成立電競委員會，希望整合官方、產業、學界的資源，培養關注電競的人才與人口，也栽培電競選手、直播主、實況主人才等。

他也感謝林市長支持委員會成立，共同目標發展台中成為電競人才與資源最豐富的城市，並打造台中成為電競產業的領頭羊。

秘書長楊永昌表示，在台中成立電競委員會相當有意義，台中有僑光科技大學、嶺東科技大學、青年高中皆陸續成立電競教育中心，培訓基礎選手，開辦相關的課程及專班，未來加入產業與政府資源，更能把電競推廣到更多學校，讓更多選手獲得良好的栽培。

新聞局表示，市府今年暑假將舉辦第一屆「台中電競節」，將針對在校學生、一般民眾和專業型選手規劃不同參與主題及賽事，期盼透過活動廣邀大家參與，逐步打造屬於台中的「電競節」品牌。

(中時 )