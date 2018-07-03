賴琳恩玩「3Ｐ」超開心！曝曾想當男生：喜歡被女生圍繞

賴琳恩。（盧禕祺攝）

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李沛旭、賴琳恩、陳昊森。（盧禕祺攝）
賴琳恩。（盧禕祺攝）
賴琳恩、陳昊森。（盧禕祺攝）
李沛旭、賴琳恩、陳昊森、張雁名與楊鎮等主要演員出席首映會。（盧禕祺攝）

最辣嬌妻賴琳恩與李沛旭、陳昊森主演的KKTV網劇《美男魚澡堂》3日舉辦首映，賴琳恩劇中因為靈魂交換，與陳昊森和雷婕熙有一場女女吻「3P」戲，她說拍攝過程蠻開心的，而且跟那麼漂亮的演員一起拍，讓她很投入、很舒服。不過因為陳昊森第一次拍床戲，又是3P，「他緊張死了，他親完換我、我親完換他，他因為體位關係必須撐住，兩手狂抖」！

賴琳恩透露自己國中時就長很高，加上留短髮，當時被很多女生圍繞、喜歡，自己也覺得很開心，甚至很想當男生，還會想辦法把聲音壓很低，，她常會體貼地幫這群女生提重物，「直到有一天才發現，其實當回女生還不錯。」

她劇中因體內住著李沛旭的型男老Gay靈魂，她還特別參考了周遭同志朋友的意見，發現演男人和男同志是有差別的，還是要女性一點，「我的同志朋友們說如果有機會變女生，他們想要很有女人味」，她說片花出爐時，老公陳乃榮把影片上傳到自己臉書誇讚「我老婆很可愛」，並Tag李沛旭說「他更可愛」，李沛旭還回「就知道你愛我」，讓她撒嬌哀嚎：「你們有在乎我嗎？」

《美男魚澡堂》是KKTV與野火娛樂繼《紅色氣球》、《第一次》推出的第三部原創電速劇，由名製作人詹仁雄親自撰寫劇本，劇情描述三人分別飾演的中年男同志阿布（李沛旭飾）、桃花超強的美熟女花花（賴琳恩飾）、直男小鮮肉小齊（陳昊森飾），三人在一夜狂歡後，竟神奇互換了靈魂！他們要面對的不只是男與女、老與少、彎與直的反轉，更徹底顛覆了彼此的生活！帶觀眾思考「如果人生重來一次，可以怎麼選擇？」李沛旭、賴琳恩、陳昊森、張雁名與楊鎮等主要演員3日都出席首映會。他們允諾，若破百萬點擊就要請陳昊森比照劇中情境全裸玩水桶。

(中時 )

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