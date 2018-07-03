劉在錫愛吃的Nene Chicken韓式炸雞 快閃進SOGO忠孝館

SOGO忠孝館FURLA ELISIR肩揹包，原價1萬6500元、特價4950元，3色共限10只。（SOGO提供）

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SOGO復興館e.pse拼貼造型娃娃鞋，原價1995元、特價999元，限量30雙。（SOGO提供）
韓國的人氣炸雞Nene Chicken 13至17日快閃至SOGO忠孝館。（SOGO提供）
SOGO復興館SOGO限定商品GC雲朵可頌 65元，每日限量100個。（SOGO提供）
SOGO復興館Wheelys café義式咖啡冰淇淋，100元。（SOGO提供）
SOGO復興館Kaffee Amadeus芒果香草千層派，原價380元、特價350元。（SOGO提供）

遠東SOGO台北店5日起進入BIG SALE，全館備齊各式夏季服飾、配件和涼感商品，5至15日男女服飾/鞋/內衣/童裝/鍋具/寢具/運動服飾及玩具單筆滿3000元可兌換200元購物折價券。此外，部分限量商品最低殺到3折或千元有找，像是忠孝館FURLA ELISIR肩揹包3折特價4950元、復興館e.pse拼貼造型娃娃鞋特價999元，都可趁機搶好康。

最具集客力的美食，本月起至31日復興館有可頌之王Gontran Cherrier Bakery快閃，可吃到SOGO限定口味雲朵可頌，每日限定100顆；忠孝館13日至17日韓星劉在錫代言的韓國人氣炸雞Nene Chicken也來快閃，KIEHL’S COFFEE HOUSE則歡慶1周年，推出限量明星飲品金盞花拿鐵。

另，因應暑假，3館也各有期間限定的活動，適合全家、好友同享，忠孝館9至22日有英國藝術家Sue Bamford針織珊瑚藝術裝置「新發現!!!針織珊瑚SOGO現蹤!」，活動期間於針織珊瑚旁拍照打卡並標記#國立海洋科技博物館#來SOGO忠孝館看魚#碟鯉共舞，可憑打卡畫面及快樂購卡兌換海科館「蝶鯉共舞特展」門票1張，限量200張，每人/每卡/限兌換一張，限量200張。

復興館5至15日「期間限定!!冰紛樂夏市集」首度登場，精選人氣甜品，像是老字號的以利冰店-泡泡冰、文青愛的Wheelys café義式咖啡冰淇淋、日式108抹茶茶廊-宇治抹茶刨冰系列、少女系飲品-SOLA檸檬紅茶棉花糖系列，可讓網美的手機、眼睛和嘴巴都吃冰。

敦化館5日至8月31日在B2/B1/3F/6F/7F餐廳單筆消費滿1000元並累計快樂購卡可獲得1點，於至少2家餐廳集滿10點可兌換300元抵用券或「光影東京!夢幻視覺系展」門票。

(中時 )

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