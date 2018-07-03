念書、打球都想跟他在一起！李沛旭曝曾懷疑自己喜歡男生！

2018年07月03日 19:00 中時 林淑娟

李沛旭、張雁名劇中有男男吻。（盧禕祺攝）

李沛旭。（盧禕祺攝）

李沛旭。（盧禕祺攝）

李沛旭、賴琳恩、陳昊森。（盧禕祺攝）

陳昊森。（盧禕祺攝）

李沛旭、賴琳恩、陳昊森、張雁名與楊鎮等主要演員3日都出席首映會。（盧禕祺攝）

李沛旭、賴琳恩與陳昊森主演的KKTV網劇《美男魚澡堂》3日舉辦首映，飾演中年型男老Gay的李沛旭劇中上演男男吻情節。李沛旭自曝，他曾懷疑過自己可能是同志。演BL劇走紅的小鮮肉陳昊森則坦言，還沒有定義得很清楚是喜歡男生或女生，平常跟男生好友見面會抱一下、親一下，話一說出口，李沛旭等人都驚到張大眼睛：「但我們不會親耶！」

自嘲是該劇「女二」的李沛旭飾演中年男同志，與同屬伊林娛樂的張雁名有耳鬢廝磨男男吻橋段，他笑說開拍前有跟女友蔡淑臻報備，對方先是興奮問「真的假的！是誰？」聽到是張雁名，反應是「OK啦」。李沛旭透露拍攝男男吻的感覺就是「鬍渣渣鬍渣」，拍了至少4小時、長親短親約40次，且完全沒借位，拍完他還稱讚張雁名：「你的吻有用心，有把我當女友在親！」

李沛旭說，國中時他蠻喜歡班上一個男生好友，無論是念書或是打球都想跟對方在一起，當時對感情充滿好奇，因此懷疑過自己是否喜歡對方，後來才發現這其實只是「偶像崇拜」心態，因為對方長得很帥、很高，已經很有男人的樣子，「我想變成他、而不是想跟他在一起」。

陳昊森這次拍戲最大挑戰是要學習怎麼去當一個女生。他透露自己平常不會化妝，也對化妝沒有任何概念，先是透過觀看侯佩岑主持節目時的模樣，來揣摩女性的知性美，並與賴琳恩一起討論如何詮釋。「為了詮釋好角色，我在家裡打赤膊穿女生胸罩與穿高跟鞋走路，我媽媽和我姊姊就在旁邊看我內八與搖晃屁股走路。」為了想體驗當女人的感覺，他還跑去內衣專櫃買內衣，並跟專櫃小姐說：「我是幫女生朋友買，她身材比較大隻，你就量我就好！」不過原本他有偷偷試穿媽媽的胸罩，發現穿不下才會自己去買。

劇中被誇「士林大香腸」的他有在澡堂裡穿小褲褲的戲，李沛旭還加碼台詞誇他「好大一包」，他坦言那時必須在大家面前把衣服脫掉覺得很害羞，人在貼身「搖滾曲」的賴琳恩笑說「很精彩」，李沛旭則開玩笑表示：「差點被他一棍打到，還好我閃得快！」笑翻眾人。

《美男魚澡堂》是KKTV與野火娛樂繼《紅色氣球》、《第一次》推出的第三部原創電速劇，由名製作人詹仁雄親自撰寫劇本，劇情描述三人分別飾演的中年男同志阿布（李沛旭飾）、桃花超強的美熟女花花（賴琳恩飾）、直男小鮮肉小齊（陳昊森飾），三人在一夜狂歡後，竟神奇互換了靈魂！他們要面對的不只是男與女、老與少、彎與直的反轉，更徹底顛覆了彼此的生活！帶觀眾思考「如果人生重來一次，可以怎麼選擇？」李沛旭、賴琳恩、陳昊森、張雁名與楊鎮等主要演員3日都出席首映會。他們允諾，若破百萬點擊就要請陳昊森比照劇中情境全裸玩水桶。

(中時 )