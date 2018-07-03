清水第一市場廁所將改善 如廁更舒適

清水第一市場友善廁所將建置，親子如廁不用再尷尬了。（陳淑娥攝）

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清水第一市場男廁小便斗顯眼，如廁容易被看光光。（陳淑娥攝）

台中清水第一市場是供應清水區、沙鹿區西勢、公明、鹿峰、鹿寮等民生購物零售市場，民眾經常反映男女廁隔間不良、設備老舊、缺乏友善廁所設施，台中市府獲中央補助，將改善部分老舊廁所，預計年底前完成友善廁所建置，提升民眾生活衛生品質。

市議員楊典忠表示，很多父母帶小朋友到公共場所，經常出現媽媽帶男童上女廁、爸爸帶女童上男廁尷尬情境，兒童及少年福利法「親子友善廁所」條款去年底上路，已多次向台中市政府反映增設友善廁所。

蔡小姐說，清水菜市場一樓廁所，洗手台設置在男女廁中間，從女廁去洗手台洗手時，就會看到男廁小便斗，每次都要閉眼洗手後馬上轉身；王先生表示，清水菜市場廁所設計很奇怪，從外面洗手台就能直接看到男廁小便斗，有種被看光光的感覺。

楊典忠指出，公廁老舊未翻修，環境顯得髒亂，許多民眾上廁所不方便，呼籲市府改善公共廁所環境衛生。台中市政府表示，向中央環保署提出「品味舊市區、文化城中城」計畫獲補助2000萬元，將汰換老舊設備、闢建友善設施、落實公廁整潔等，包括清水市場、中區公所、東協廣場及英才公園公廁設施及周邊環境，預計年底前完成友善廁所建置。

(中時 )

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