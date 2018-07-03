這款男人可以嫁！蘇志燮受封2018最暖老爸

2018年07月03日 19:09 時報周刊 張毓琪

韓國電影今年在台票房最高的浪漫愛情片《雨你再次相遇》，由韓國巨星蘇志燮與孫藝真主演，這是兩人繼17年前演出電視劇《美味關係》時，再次攜手合作。

孫藝真在結束《經常請吃飯的漂亮姊姊》後，對媒體提及與蘇志燮拍攝電影《雨你再次相遇》的過程，誇蘇志燮是一個穩重、像堅固的柱子般，會細心確認好每個環節，讓你感到很安心可依靠。

她把從在蘇志燮那裡受到的照顧與感受到的可靠，原封不動地回饋給電視劇裡的後輩演員，終於明白「原來前輩都是這麼做的啊！」也笑說在電影宣傳期間與蘇志燮的互動是「經常逗哥哥的漂亮妹妹，以及經常被逗得帥氣哥哥！」至於下一次與蘇志燮合作想要扮演什麼角色呢？孫藝真笑說，這次演了夫妻，之後就演吵了又吵，分手的情侶。

日前蘇志燮參與實境節目《森林小屋》，被問到如果還有六個月就死去，在死前的「必做清單」是什麼，他回，「是一個做好決定就會去執行的人，所以沒有死前的必做清單，覺得當下是最好的。」思索著幸福真諦的他，也再次定義了幸福，「幸福是不能強求的，幸福是不需要太煩惱，心存感恩活在當下就是幸福。」打趣說現在當下的幸福就是去吃一碗炸醬麵。

他又被問及參與節目時最印象深刻的聲音，他答「風聲、雨聲」，該節目回顧了他和雨的不解之緣，甚至還引用了電影《雨你再次相遇》片段，讓蘇志燮笑說，如果在錄製節目時天氣再好一點就好了，雖然我很喜歡雨，但是希望暫時不要再下雨了。

網友打趣說，因為電影《雨你再次相遇》推崇「只有下雨才能幸福」，老天爺是想讓你一直幸福啊！他在節目中獨自生活的過程，雨电影中的他毫無違和感，網友讚他完全就是個2018最暖老爸代表之一，除了準備料理、接孩子上課，在小孩需要時更會挺身而出，直呼這款男人可以嫁！電影《雨你再次相遇》7月6日friDay全台首播。

(時報周刊)