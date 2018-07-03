松山盃》在美國學獨立 高國豪：該長大了

赴美挑戰籃球夢一年多，高國豪（左二）透過2018松山盃讓台灣球迷再見他的好身手。（松山盃粉絲專頁提供）

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中時電子報
／台北報導

曾拿下兩屆HBL高中籃球聯賽MVP的高國豪，自松山高中畢業後前往美國磨練一年多，回台後透過松山盃籃球賽和國內球迷見面，談到在國外生活的成長，他說：「很多事情必須獨自處理，不知不覺中變得更獨立。」

2018臺北市松山盃國際城市高中男子籃球邀請賽2日開打，3日下午舉行開幕典禮，擁有高國豪、孫思堯、林庭謙等旅美小將的U20聯隊人氣相當高，許多球迷慕名前往台灣科技大學體育館欣賞他們的球技，不論是球員介紹進場，或是在場上任何好球，都能獲得球迷高分貝歡呼聲，賽後也有球迷熱情要求合照。

談到在美國愛荷華州馬紹爾城社區學院的生活，高國豪說：「一開始語言上確實是很大挑戰，但學語言就是要敢開口，我不只在上課時努力吸收，平常更主動和隊友多溝通，他們都很樂意指點我，讓我逐漸透過聊天增加語言能力。」

高國豪並說，因為拿獎學金前往美國，他清楚自己不是去玩的，所以更要努力做好每件事，「很大的學習之一就是自律，像是如何明確計畫、知道要做什麼，以前在台灣有黃萬隆教練、師母跟家人協助我打點一切，在美國只能靠自己。雖然獨立很辛苦，不過自己也該長大了，必須自我成長。」

至於和美國隊友之間的生活有什麼趣事，高國豪回應：「會一起去隊友的朋友家玩，體驗很多戶外活動，像是射擊、射箭、划船，度過相當悠閒的時光，這也是在台灣很少經歷的活動，特別是他們還會打獵，我因此跟著嘗試了鹿肉。」

松山盃結束後，高國豪也要把握時間和台灣的家人、朋友相聚，並跟著松山高中練球維持狀態，8月中再返美繼續他的籃球夢。

(中時電子報)

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