布農棒球小將法治國小林至宏 赴美釀酒人隊棒球營訓練

2018年07月03日 19:18 中時 楊樹煌

▲台灣布農棒球小將法治國小林至宏（右前）在美國釀酒人隊棒球營接受訓練情形。（法治國小提供）

▲法治國小的台灣布農族棒球小將林至宏，在美國接待家庭體驗美式休閒生活。（法治國小提供）

台灣布農族棒球小將─南投縣法治國小林至宏同學，上月底前往進美國大聯盟參加棒球訓練營，為期5天的美國釀酒人隊棒球營訓練中，法治國小棒球選手林志宏，榮獲技能比賽區域冠軍，表現十分出色，讓鄉親都引以為傲。

南投縣法治國小是在教育部體育署規劃長遠培育優秀運動選手政策下，於2006年成立棒球隊的學校，當時在創始教練洪明興及學校團隊努力下，各項比賽皆榮獲佳績，除讓學生強健體魄、品格養成，並為偏鄉學子找到一條升學之路及為台灣儲備優質棒球人才。

為讓台灣棒球小將提升國際觀及體驗美國職棒訓練模式，經美國華府林宣宇居中牽線，特別安排法治國小布農棒球小將林至宏於6月23-29日前進美國大聯盟，參加釀酒人隊棒球訓練營，並體驗國外棒球營集訓與接待家庭的美式生活。

大聯盟釀酒人隊棒球訓練營課程為期5天，主要是針對及加強學員打擊、投球、守備和跑壘基礎訓練，也包含每日練習賽、針對各個不同棒球位置的技能，給予特別訓練和個人打擊錄影帶分解及分析。最令人振奮的是，為期5天的美國釀酒人隊棒球營訓練，林志宏表現極為出色，還榮獲技能比賽區域冠軍。

治國小校長周詠菡表示，非常感謝大家的協助，讓偏鄉學子有機會前進美國訓練，期待林至宏除學習不一樣的技巧打法、體驗不同風俗民情、結交很多美國好朋友之外，也能將訓練成果帶回學校與其他隊員分享，以後在場上更能揮灑自如。

除此之外，周校長也感謝台灣人公共事務協會威斯康辛州分會及麥迪遜台灣同鄉會的協助，共同募集旅費讓美國學習之旅順利成行，而負責接待並照顧至宏生活起居的鄭麗伶女士，就是台灣人公共事務會威斯康辛分會會長。

林至宏的父親林裕強表示，至宏從小熱愛棒球，生活中都是棒球，甚至在家做家事也會融合棒球動作，希望能成為棒球國手然後打進美國大聯盟，這是他的志向，非常感恩至宏有這個難能可貴的學習機會，他定會繼續支持及陪伴至宏的棒球之路。

(中時 )