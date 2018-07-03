室友相約談判男遭毆致死丟雲林 2嫌自首

友善列印
中時

台中31歲洪姓男子3日凌晨遭2名男子送到雲林縣虎尾若瑟醫院急診室後離去，洪滿身鮮血無生命跡象，經搶救後仍宣告不治。醫師診斷，洪男頭部遭鈍物重擊、手腳骨折，其中左腳疑似被人「斷腳筋」傷勢相當嚴重，疑似涉案2嫌到台中市警五分局自首，警訊後將2人朝重傷害致死罪嫌偵辦。

「我們把人打傷很嚴重！」疑涉嫌施暴23歲吳姓男子與17歲古姓少年衝進四平派出所，向值班台員警自首並表示，員警感覺事態嚴重趕緊留置吳、古2人偵查並供稱，平日與洪男3人都在工地打零工且一同在北屯區租屋居住，但常常為生活習慣與洪男起爭執。

警方最後循線調閱事發監視器畫面，一輛白色賓士車當天凌晨5點53分停留在醫院急診室前，2名男子神色慌張將當時坐在車子後座昏迷的洪男抬出放上擔架，由醫護人員協助下推進醫院急診室再快步離開。

警方表示，吳姓男子與古姓少年已主動投案，但車上還有另名男子是否為關係人？吳、古2人表示該名男子只是在旁觀看並沒有涉案；當時3人與洪男共4人搭乘1輛車，從中市北屯區到大肚區自由路談判。吳、古先持鋁製棒球棍猛毆洪男但結束後，吳、古2人返回北屯住處但洪男表示要回高雄老家卻被人載走在雲林縣斷氣，過程疑點重重，警方進一步釐清查明真正死因。

(中時 )

惡煞當街揮刀 男子疑遭挾持上車 紙包不住毒 男子毒品夾報賣被抓

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。