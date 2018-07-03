室友相約談判男遭毆致死丟雲林 2嫌自首

2018年07月03日 19:27 中時 張妍溱

台中31歲洪姓男子3日凌晨遭2名男子送到雲林縣虎尾若瑟醫院急診室後離去，洪滿身鮮血無生命跡象，經搶救後仍宣告不治。醫師診斷，洪男頭部遭鈍物重擊、手腳骨折，其中左腳疑似被人「斷腳筋」傷勢相當嚴重，疑似涉案2嫌到台中市警五分局自首，警訊後將2人朝重傷害致死罪嫌偵辦。

「我們把人打傷很嚴重！」疑涉嫌施暴23歲吳姓男子與17歲古姓少年衝進四平派出所，向值班台員警自首並表示，員警感覺事態嚴重趕緊留置吳、古2人偵查並供稱，平日與洪男3人都在工地打零工且一同在北屯區租屋居住，但常常為生活習慣與洪男起爭執。

警方最後循線調閱事發監視器畫面，一輛白色賓士車當天凌晨5點53分停留在醫院急診室前，2名男子神色慌張將當時坐在車子後座昏迷的洪男抬出放上擔架，由醫護人員協助下推進醫院急診室再快步離開。

警方表示，吳姓男子與古姓少年已主動投案，但車上還有另名男子是否為關係人？吳、古2人表示該名男子只是在旁觀看並沒有涉案；當時3人與洪男共4人搭乘1輛車，從中市北屯區到大肚區自由路談判。吳、古先持鋁製棒球棍猛毆洪男但結束後，吳、古2人返回北屯住處但洪男表示要回高雄老家卻被人載走在雲林縣斷氣，過程疑點重重，警方進一步釐清查明真正死因。

(中時 )