北市觀傳局推「台北有影」徵選活動 總獎金逾10萬

2018年07月03日 19:24 中時 吳堂靖

低頭族看過來！台北市觀傳局攜手北市有線電視公用頻道協會推出影片徵選活動，包含「台北有影3影片徵選」、「台北大聲公節目」、「手機輕鬆拍影像人才培訓營」等，邀請民眾拍影片紀錄城市樣貌，只要投稿到公用頻道參加徵選，就有機會獲得獎金，總獎金超過10萬元！

觀傳局長陳思宇表示，今年公用頻道特別以「台北有影3」為主題，規畫包括「台北有影3影片徵選」、「台北大聲公節目」、「手機輕鬆拍影像人才培訓營」及「台北市學生影展」等活動。其中「台北有影3影片徵選」邀請市民透過鏡頭記錄台北，發掘獨特的城市魅力。

影片徵選期間為6月15日至8月31日，民眾可透過郵寄或網路，將作品送到公用頻道協會，就可以參加徵選，主辦單位將邀請專家根據內容、創意、主題切合度及攝影技巧等標準評選。此外，今年的獎項非常豐富，社會組首獎可獲得5萬元、學生組首獎可獲得3萬元，2組各設佳作6名，社會組每名獎金5千元、學生組每名獎金3千元。

另外，公用頻道協會也開設「手機輕鬆拍影像人才培訓營」，提供說故事技巧、劇本創作、基礎剪輯概念與動態攝影等課程，培訓營共舉辦2梯次，分別為7月21、22日及8月11、12日。

觀傳局表示，北市有線電視公用頻道（第3頻道）是一個提供政府機關、學校、團體及當地民眾播送公益性、藝文性、社教性等節目的免費專用頻道。該頻道由北市10家系統業者共同播出，並由公用頻道協會經營。

(中時 )