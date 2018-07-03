吃四方玩食尚 SOGO Big City館今開幕

2018年07月03日 19:53 中時 郭家崴

遠東SOGO百貨新竹Big City館引進台灣在地餐飲團隊陽光露露全新打造的新品牌「歐露OLu原塊牛排＆丼飯」，原塊牛排420元起。（SOGO提供）

遠東SOGO百貨新竹Big City館看準美食可匯聚人氣、買氣，開幕7年來首度大規模改裝，在超過500坪空間打造「吃四方Eat For Fun」主題餐廳區，引進泰、日、韓、西、義等6家異國美食餐廳於今日（3日）開幕，館店長陳秋芬表示總計可提供近500個用餐席，未來1年預估可創造超過2億元業績，8月初還會有第2階段的輕食甜品小路改造，持續強化美食。

6家全新進駐的餐廳，包括桃竹苗區獨家品牌「TIGERROAR韓虎嘯」韓式年糕火鍋、日本伊勢神宮所在地三重縣的「伊勢路-勝勢日式豬排」、西班牙海鮮飯專賣店「HOW FUN好飯食堂」、台灣在地餐飲團隊陽光露露全新打造的新品牌「歐露OLu原塊牛排&丼飯」、日式涮涮鍋吃到飽專門店「涮乃葉しゃぶ葉」，連續10年獲得最佳泰國料理餐廳的「NARA THAI CUISINE」26日壓軸登場。高雄老字號超人氣飲品「樺達奶茶」則先進駐，為輕食小路打頭陣。

為歡慶主題餐廳區開幕，25日前舉辦「樂夏集點趣」活動，於百貨單筆消費滿1000元可兌換1點，集滿指定點數門檻可兌換HAPPY GO卡點數或夏日美食好禮二選一； 5日起持HAPPY GO卡單筆消費滿1000元可兌換「甜甜圈海灘巾」，限量800份；同期間若於3F主題餐飲區單筆消費達1000元還可兌換「涮乃葉環保餐具組」，限量400份；另；5日起親持HAPPY GO卡至2F貴賓廳扣1000點可兌換500元午茶享食購物金，限量1000張。

(中時 )