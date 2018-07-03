張棟樑丟偶包改當文青！《一千個晚安》首次體驗火車上拍戲

2018年07月03日 19:38 中時 林淑娟

張棟梁和陳博正在火車上拍戲。（三立）

張棟梁和陳博正在火車上拍戲。（三立）

張棟樑、連俞涵主演的三立新戲《一千個晚安》正密集拍攝，演員們這次爬山涉水到不同場景，再加上烈陽酷曬，每個人都黑了一圈，連俞涵、姚愛寗每天最重要的工作就是拼命塗防曬。男主角張棟樑跑遍台灣不同景區，直呼真的像是來了一趟自助環島之旅。

張棟樑表示，當初接演這部劇，就是感受它與一般純戀愛式的偶像劇不同：「拍這檔戲和以往拍偶像劇不同，這部戲是走親情路線，不像一般偶像劇，男女主角一見鍾情，或是彼此討厭再到彼此喜歡的劇情。」

張棟樑這次演出《一千個晚安》被歸類成文青派演員，他笑說不懂所謂的文青演員的定義，只了解這次自己沒有太重的偶像包袱，拍攝至今足跡已經走遍苗栗火炎山、雙溪車站、苗栗後龍、新竹清泉、礁溪、羅東運動公園等地，他興奮表示其實這次拍戲會像在環島旅行一般，雖然目前僅去過幾個地方，但已讓他興奮許久，完全忘了舟車勞頓。

目前最讓他難忘的就是從苗栗到花蓮來回兩天的拍攝，是他在火車上拍戲初體驗。去程導演忙趕拍，回程則讓演員休息，大家狂睡，也有人利用時間好好欣賞風景。張棟樑笑說坐火車會有莫名的公路感，覺得坐火車好像是在歐洲乘坐「歐洲之星」旅行，發現原來景緻這麼美，過去從來都沒感受過，就像在陌生國度旅行的感覺！

張棟樑說，在火車上拍戲其實又窄又晃，此外，也像在跟時間作戰，唯一能休息的時間就是停靠站的時候，特別是過隧道時，因為一暗一亮，所以時間格外重要，但這種機動拍攝的方式滿好玩的。他很難忘一休息就吃鐵路便當，在花蓮靠站時，劇組所有人都在一個小時內趕緊體驗搶購伴手禮的感覺，「大包小包的提在手上就完全像觀光客」。

《一千個晚安》獲文化部旗艦型連續劇製作補助，將跳脫一般偶像劇模式，除有高度的愛情外，並看得到台灣各角落人文面，更首次跨平台於NETFLIX全球同步播出，在超過190個國家以多國語言同步上架。

(中時 )