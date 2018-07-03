二類組錄取分數提高6分、三類組提高3分 425分可挑戰醫學系

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中時

大學指考今天結束，考生接下來要思考怎麼選填志願。專家預估，今年二類組（理工）校系錄取分數較去年提高6分、三類組（醫學）提高3分，其中425分以上就有醫學系可讀。

升學輔導專家劉駿豪表示，去年指考國文科（含非選擇題）80分以上才151人，今年國文科僅考選擇題，雖然很難，但預估考生得分仍會大幅提高，得80分以上一定很多。

另位升學輔導專家張景翔說，今年一類組（文法商）考生，雖然歷史、地理、公民與社會等3科均比去年難，但國文科分數卻可能大幅拉高，整體來說一類組錄取分數會增加，增加多少因校系不同而有所差別。

至於二類組校系，則因為國文、數學甲、化學變簡單、英文持平、物理變難，預估錄取分數會較去年增加6分；三類組科系，因為許多校系不採計國文科，錄取分數上升幅度會少一些，預估提高3分。

張景翔推估，今年要進大學醫學系，公費生要425分、自費生要428分；至於台大醫學系錄取分數應該在453分左右、陽明醫學系則要448分。此外，要進台大，一類組要418分、二類組要378分。

張景翔建議前段學生填寫志願時，可把往年分數排一下，刪去自己不願易去讀的科系，從剩下來的校系中搭配自己興趣來選擇。中段學生可能要先找出自己的落點，再往上找「夢幻」校系，以及一定的「務實」校系。

(中時 )

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