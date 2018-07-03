著力打造東北地區對台工作中心城市

2018年07月03日 19:53 中時電子報 綜合報導

瀋陽市台辦王羽輕主任表示，很高興接受旺旺媒體集團專訪，借此機會，向長期以來關心和支援瀋陽經濟社會發展的台灣各界朋友，致以衷心的感謝和誠摯的問候！

瀋陽是東北地區中心城市，區位優勢明顯。近年來，隨著兩岸經濟文化交流合作繼續擴大，沈台經貿合作和各領域交流交往也日趨熱絡，越來越多的台商和台灣青年選擇來沈投資創業，島內經貿、教育、衛生、科技、基層民眾和青年學生等交流團組遍佈瀋陽大街小巷。瀋陽已成為東北地區台灣同胞發展創業和交流參訪首選之地。

以政策促保障，強化對台招商安商

市台辦秉承“我有項目帶你跑，你有項目陪你跑，沒有項目一起找”宗旨，甘當綠葉和梯子，為對台招商牽線搭橋。不僅向島內招商，還向福建、廣東等東南沿海地區台資招商。如曾9次赴東莞招商，以誠意和細緻打動了東莞台商協會，最終確定在沈投資。時任東莞台商協會會長郭山輝表示：“瀋陽是東北地區中心城市，東莞台商要進入東北市場，就必須從瀋陽出發。”這既是對瀋陽城市定位的肯定，也是對市台辦招商工作的肯定。

比“招商”更重要的是“安商”，只有把台商服務好，才能讓更多的台商“不請自到，不招自來”。政策是“安商”的基石，市台辦不斷健全制度，強化服務，讓台商賓至如歸。2016年以來，市台辦相繼出台《瀋陽市台商投訴協調工作管理辦法》《關於鼓勵和支持台灣同胞投資的實施意見》等政策檔，在助力台企轉型升級、優化營商環境、保障台商合法權益、完善政府職能及解決台商訴求等方面提供全方位制度保障。大力開展“結對幫扶台企”活動，領導班子成員分別與台企結成對子，定期走訪，現場辦公，解決企業生產經營中遇到的問題和困難。將台商投訴納入市信訪協調機制，做到服務台商台企制度化、常態化。相繼為台商台企聘請了法律顧問和台籍仲裁員，不斷提高涉台服務法治化水準。一系列政策服務舉措保障了台企健康良好發展，保證了對台招商“既來之，則安之”。

截止2017年底，瀋陽市累計批准台資項目1236個，投資總額77.8億美元，其中台資額65.8億美元，註冊台胞個體工商戶8個。瀋陽在十五個副省級城市中對台經濟指標綜合排名第9位。

以平台供機遇，吸引台青創業就業

為鼓勵台灣青年參與“大眾創新，萬眾創業”，享受大陸發展機遇，市台辦積極為台灣青年清障搭台。2016年8月，經市台辦努力，和平區“三好眾創空間兩岸青年創業園”被國台辦批准為東北首家“海峽兩岸青年創業基地”，為台灣青年在沈創業提供配套服務和優惠政策。2017年6月，市台辦成立“瀋陽台灣青年創業基地”，出台《瀋陽台灣青年創業基地管理辦法》，組織台灣青年來沈實習、就業、創業，讓他們在創業之初就瞭解瀋陽，進而認同瀋陽，最終紮根瀋陽。截止2017年底，入駐兩家基地的團隊已有11組，其中台灣青創團隊9組，台屬創業團隊2組；在孵團隊8組，畢業團隊3組；組織活動十餘次，參與活動183人次；為台灣青年提供近百個實習就業崗位，形成台灣青年在沈實習、就業常態化機制。

值得一提的是，台商青年鄭翔仁在市台辦協助下，於三好審批中心領到個體工商營業執照，成為瀋陽乃至東北首個台胞個體戶。2017年10月，他領取執照的照片和資訊入選國家“砥礪奮進的五年”大型成就展，作為落實中央對台政策典範在全國推廣，充分體現了瀋陽扶持台青創業就業的顯著成果。事實證明，鼓勵和支持台灣青年來沈發展，不僅讓台灣青年享受了大陸發展機遇，也培養了瀋陽自己的台商。

以品牌促交流，加深兩岸心靈契合

2016年 ,市台辦除申請東北首家“青創基地”，還申請了東北首家海峽兩岸交流基地——張氏帥府博物館，並利用張學良、抗戰等契合點，大力開展對台“品牌交流”和“體驗交流”，增加兩岸同胞心靈契合。

利用張學良與島內固有聯繫，會同有關部門大力開展與新竹張學良故居的交流，深入開展張學良生平研究、馮庸抗戰文化研究、東北和台灣抗戰史比較研究等，形成瀋陽特有的以張學良和抗戰為核心的交流品牌。2017年，台灣民生黨主席、知名音樂人張穆庭在大陸多地舉辦“銘記歷史·共創未來”抗戰主題音樂會，即在市台辦推動下完成，瀋陽是其演出首站。目前，張穆庭已在沈成立文創公司，將陸續推出“抗戰”主題音樂劇、舞台劇、音像製品等，可見張學良和抗戰交流品牌，大幅拉近了兩岸心靈距離。

這一事實在台灣學生多次來沈交流中得到證實。2016年以來，市台辦連續承辦了四屆台灣大學生中華文化研習營。學生們見證了東北首家“海峽兩岸交流基地——張氏帥府博物館”成立儀式、“銘記歷史·共創未來”抗戰主題音樂會首場演出，對瀋陽和台灣的契合點無不顯出極大興趣，不僅加深了兩地認知，增進了兩岸認同，更增強了民族自豪感。市台辦還精心策劃了“結對子”“走進家庭”“走進社區”等活動。通過嘮家常、包餃子等“接地氣”的方式，讓台灣學生深入大陸民眾最尋常的生活。在台灣學生的問卷評比中，瀋陽市在四個“研習營”承辦城市（兩個直轄市）中，連續兩年被評為首位。

台灣大學生中華文化研習營在沈學習剪紙。

目前，瀋陽正全力推動新一輪振興發展，打造東北亞國際化中心城市、科技創新中心、先進裝備智慧製造中心和高品質公共服務中心。我們也將不斷健全制度保障，強化服務品質，讓瀋陽的對台工作扶搖而上，把瀋陽打造成東北地區對台工作中心城市。我們願與廣大台灣同胞一起，攜手共進，共用機遇，共同發展，共創雙贏！

(中時電子報)