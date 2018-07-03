陸國足難進世界盃 日教練：練球精神不夠

2018年07月03日 22:19 旺報 李鋅銅

世界盃足球賽已舉辦了21屆，大陸卻只有一次殺進決賽圈。13億人口全球最多的國家，為何足球實力如此汗顏？前日本國家隊主帥岡田武史曾在大陸執教，他說，大陸的訓練讓他「大吃一驚」。舉例來說，訓練10點開始，日本球員早就到場，大陸球員慢吞吞懶洋洋。日本球員是因為熱愛足球才成為職業選手，大陸球員完全讓人感覺不到「踢足球是快樂」的感覺。二者天差地遠。

世界盃如火如荼的進行，梅西和C羅兩人已經被對手送回家，本屆世界盃的大冷門的確有點多，雖然冠軍是誰尚未分曉，但有一點可以肯定的是「一定不會是大陸的」。大陸是人口大國，自然也是體育大國，擁有眾多享譽世界的體育選手，但世界盃已經舉行了21屆，大陸卻只有在2002年有機會進入決賽圈，相對於人口只有30多萬人，且常年處於冰天雪地的國家冰島都取得了傲人的成績，的確讓13億人口的大國汗顏。大陸網友沈思，為何13億人口還踢不進世界盃？

足球分析家指出，現代足球起源於英國，有些歐美的足球職業化已經發展了幾百年，但大陸直到最近一、二十年才開始職業化，自然差距非常大。其次，大陸足球環境氛圍差，踢足球的人少，反觀歐美國家足球場隨處可見，大陸足球場地卻很少，而且真正會踢足球的人更少，多數家長更喜歡讓孩子去學習一些才藝技能而不是錫足球，足球在大陸的發展環境先天不良。

前日本國家隊主帥岡田武史曾在大陸執教，他說大陸的訓練讓他「大吃一驚」。舉例來說，訓練10點開始，如果是日本球員就會早早到場，但大陸球員不到開始訓練的哨聲響起，屁股不會離開板凳。訓練一結束，大家馬上準時離場。光是看練球的精神，大陸球員就差日本一大截。

「有一次，一個教練對我說，某某的家人打電話想讓某某人上場，但我秉持的觀點是優勝劣汰，才是職業足球，跟什麼親戚朋友無關。」岡田武史說，大陸足球似乎缺乏一種「真正熱愛足球、真心想把足球搞上去的人」。此外，大陸足球缺少夢想，大家似乎只是想從中賺錢而已。

網友認為，若撇開民族情節來說，岡田的觀點真是一針見血，也許這正是大陸足球發展不好的根本原因。若想讓大陸足球變好，最先要改變的就是足球從業者的心態，其次要從小朋友做起，就像大陸國家桌球一樣，才會有希望。

(旺報 )