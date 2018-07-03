古裝陸劇是觀眾最愛！林依晨、孫儷、楊冪堪稱怪物級流量女王

2018年07月03日 20:06 中時 林淑娟

怪物級陸劇榜單。（愛奇藝台灣站）

《1006的房客》。（愛奇藝台灣站）

愛奇藝台灣站3日公布2018上半年「十大熱門陸劇」、「十大熱門台劇」、「十大熱門韓劇」、「十大熱門綜藝節目」四項流行影視排行榜。榜單熱度透過全網影視資源在愛奇藝台灣站的瀏覽量統計，觀察排行榜發現，古裝陸劇仍是觀眾最愛，但「都市男孩成長系」《老男孩》力壓群雄，奪下2018陸劇冠軍寶座。林依晨、孫儷、楊冪堪稱怪物級流量女王！

林依晨睽違小螢幕近五年、劉燁則是三年，這對新鮮組合激盪出全民追劇的火花，不僅如此，加上劇中男孩們雷佳音、胡先煦牙尖嘴利的互懟功力大受觀眾朋友喜愛，助攻《老男孩》衝破千萬流量，男女通吃。

今年搶進千萬流量俱樂部還有《三生三世十里桃花》、《那年花開月正圓》，雖然都在2017播出完結，但後續口碑效應呈現爆炸性成長延燒整年，由孫儷領軍的《那年花開月正圓》未播先火，尤以她的水龍頭式哭戲、何潤東演活劇中暖男「吳聘」一角獲封寵妻魔人以及陳曉的苦戀未果壯烈犧牲，都讓該劇成為陸劇經典。而在2017年初開播的《三生三世十里桃花》聲勢更為驚人，「白淺」楊冪與「夜華」趙又廷的三世苦戀虐翻兩岸三地，挑戰小螢幕的金馬影帝趙又廷用演技成功說服觀眾，被評為「整容級演技」，而女主角楊冪分飾多種身分神仙、凡人及木偶人，三者之間的切換恰如其分，也讓網友嘆為「楊冪之後，再無白淺」。

台劇部分同樣競爭激烈，由歐銻銻娛樂製作，李國毅和謝欣穎主演的《1006的房客》勇奪上半年度台劇流量冠軍，該劇不僅在網路討論度高，更創下破1,200萬的高點擊量；其次為鍾瑶和吳思賢主演的《姊的時代》，兩劇是愛奇藝台灣站上半年度唯二破千萬流量的台劇；林心如和張軒睿演出《我的男孩》後期口碑發酵，創下破900萬次的點擊次數，拿下季軍。其餘如《高塔公主》、《三明治女孩的逆襲》、《獅子王強大》和《已讀不回的戀人》也都入榜。上半年度台劇劇種多元，從懸疑類型劇《1006的房客》創下高點擊量觀察，台劇觀眾追劇口味也逐漸轉換，不再僅以愛情劇為首選。

有趣的是去年興起的「懸疑劇」風潮，今年歐銻銻娛樂首部自製戲《1006的房客》結合懸疑及浪漫愛情類型，緊扣跨時空辦案及戀愛雙線並進，果真創造不俗口碑衝破千萬流量，獲得男女觀眾一致支持。愛奇藝台灣站總經理楊鳴表示：「影音平台的戰場激烈，除了頻寬、技術，內容更是吸引用戶進站的勝負關鍵，我們將持續引進優質作品，提供更優質服務以及友善觀影體驗，讓更多用戶享受正版高清多元影視內容！」

愛奇藝台灣站表示：「透過站內數據觀察發現，2018上半年突破千萬流量的作品五部中有三部陸劇，除了卡司魅力加上大型製作精良而備受用戶喜愛，同時隨著口碑累積帶來更多吸金力，下半年度眾所注目的古裝大劇即將登場，預期將會再次帶動觀眾的追劇狂潮」。

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