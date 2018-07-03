全國大專院校僑生歌唱賽 東南科大一鳴驚人

2018年07月03日 20:36 中時 葉書宏

華僑救國聯合總會舉辦2018年全國各大專院校僑生國語歌唱比賽，今年共有來自32所大專院校53位僑生報名參加，競爭十分激烈，經過5小時左右的激戰，比賽結果出爐，東南科大表演藝術系學生一鳴驚人，囊括了4個名次，表現十分亮眼。

東南科技大學表演藝術系學生譚可兒、黃倩婷及王穎輝、鄧韋良獲得冠軍、季軍及優勝。

今年由丁曉雯、張簡君偉、鄭仁正擔任評審，都是知名的音樂製作人。他們表示今年參賽者表現了年輕人的熱情，而且除了比賽競爭之外，更有藉歌聲表白、告別、道謝以及傳達畢業感言等，表現題材十分豐富。

此外，評審也針對比賽同學們有待加強的地方，提出諸多建議，例如唱歌時要有駕馭情緒的能力，不可以因激動而哽咽崩潰、影響完整的表現等，讓參賽的學生在歌唱技巧及情緒控制上有更多學習的機會。

東南科技大學表示，今年得獎學生分別受頒1萬至2千元的獎金、獎盃及獎狀，由僑聯理事長鄭致毅、教育部國際及兩岸教育司教育參事徐會文、僑委會僑生處處長吳郁華等多位長官頒獎。

東南科技大學表示，演藝術系同學表現十分優異，為該校對於僑生提供穩定而優質的學習與生活環境，並積極鼓勵同學參與各項活動，建立信心與專業能力，提供了最好的證明。

(中時 )